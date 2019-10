Ziliani | Ci prendono in giro da 40 anni Tirate lo sciacquone e spegnete la tv

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Forte e di poche parole come al solito Paoloche su Twitter commenta la serata di calcio e soprattuto gli episodi che l’hanno caratterizzata in Napoli-Atalanta e Juve-Genoa. Episodi che si ripetono da tempo, che falsano i campionati e sporcano il bellissimo gioco che è il calcio Il rigore negato a Napoli in Napoli-Atalanta e l’espulsione di Cassata in Juventus-Genoa. La Serie A italiana è uno schifo. Ciinda 40loi televisori. Amen L'articolo: Ciinda 40lola tv ilNapolista.

napolista : @ZZiliani: Ci prendono in giro da 40 anni. Tirate lo sciacquone e spegnete la tv Il giornalista del Fatto su Twitt… - GFreccia : RT @Spazio_Napoli: - Gio_Conforto : RT @Spazio_Napoli: -