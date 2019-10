Whirlpool | a Napoli il corteo degli operai preceduto da un crocifisso

Whirlpool - Napoli in piazza per sciopero : 10.29 Massiccia adesione al corteo dello sciopero generale proclamato a sostegno della vertenza Whirlpool a Napoli.In prima fila il sindaco De Magistris e i segretari sindacali. Dagli altoparlanti la canzone "El publo unido", che risuona in questi giorni nelle piazze cilene Nel corteo il fantoccio di un operaio della Whirlpool messo in croce come Gesù Cristo, ma con la scritta Sud al posto di "Inri". La mobilitazione anche se ieri l'azienda ha ...

L'ad di Whirlpool : "Per ora la produzione riparte - ma lasceremo Napoli entro marzo" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione del ramo d’azienda del capoluogo campano e farà ripartire la produzione, ma ha intenzione di lasciare Napoli. Non subito, ma tra pochi mesi, molto probabilmente a marzo 2020. A spiegarlo, in un’intervista al Mattino, è Luigi La Morgia, l’amministratore delegato della società per l’Italia. Sul quotidiano si legge:Le condizioni dello stabilimento di ...

Whirlpool/ La nuova scadenza per salvare i lavoratori di Napoli : Ieri è arrivata la notizia che ridà un po' di speranza ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli. C'è tempo fino a marzo per trovare una soluzione

Whirlpool - l'ad La Morgia : «Per ora non si chiude - ma noi lasceremo Napoli» : «Non me la sento di dire che abbiamo fatto delle scelte sbagliate: ma certo tutte le parti coinvolte in questa vertenza potevano dimostrare una capacità e un'apertura al dialogo...

«Whirlpool Napoli non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

Whirlpool congela la cessione dello stabilimento di Napoli : stop ai licenziamenti : Niente più cessione dello stabilimento di Napoli della Whirlpool. Il dietrofront dell’azienda è stato annunciato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, con un video su Facebook. La multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici ha confermato che la produzione di lavatrici non smetterà e che non si procederà con il licenziamento collettivo dei dipendenti di Napoli. “Ora ci sono le condizioni per ...

Whirlpool - niente cessione Napoli ma protesta non si ferma : Svolta per Whirlpool al fotofinish: l'azienda ritira la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Due settimane fa, nell'incontro con il governo a Palazzo Chigi, la multinazionale aveva ribadito la propria posizione, programmando la chiusura della sede partenopea per il 1 novembre. Oggi il cambio di piano, annunciato su Facebook dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: "l'azienda mi ha comunicato la volonta' di ...

Whirlpool - stop a procedura di cessione per stabilimento di Napoli : Svolta nella vicenda legata allo stabilimento Whirlpool di Napoli, che avrebbe dovuto cessare la produzione a partire dal prossimo 1 novembre

Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato tramite un video pubblicato su Facebook che l’azienda Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, ha confermato che la produzione di

Whirlpool non lascia Napoli. L'annuncio di Patuanelli : "Ritirata la procedura di cessione" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e lo ha confermato la stessa multinazionale americana in una nota.“In queste ore l’azienda mi ha comunicato - ha detto Patuanelli in un video su Facebook - la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per ...

Niente cessione per Whirlpool Stop ai 400 licenziamenti a Napoli : "Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori dello stabilimento di Napoli della Whirlpool per dare loro una buona notizia. In queste ore, l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione". Lo dice in diretta Facebook il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. "E' un primo passo- aggiunge-, un primo risultato che ci consente di risederci ad un tavolo per provare a risolvere ...

