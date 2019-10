Vodafone non si arrende | ecco minuti e SMS illimitati e 50 GB a 7 euro al mese

Giga Ricarica di Vodafone non vi va giù? Neanche ad Altroconsumo - che la segnala all’AGCOM : Altroconsumo ha segnalato Vodafone Giga Ricarica all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ritenendola una pratica scorretta in violazione della Legge Bersani che ha abolito i costi di Ricarica. L'articolo Giga Ricarica di Vodafone non vi va giù? Neanche ad Altroconsumo, che la segnala all’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Domani sarà Vodafone Happy Friday - però il regalo non entusiasma : Domani sarà venerdì, 25 ottobre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Le rimodulazioni non finiscono più : ecco le nuove di Vodafone e Tiscali : A partire dal mese di novembre alcune delle offerte di Tiscali subiranno una rimodulazione e proprio in questi giorni gli utenti "impattati" stanno ricevendo un'apposita comunicazione informativa via SMS. ecco un esempio di messaggio che l'operatore sta inviando agli utenti interessati dalle modifiche: Aggiorniamo la tua offerta per mantenerla tra le più competitive sul mercato! Al primo rinnovo nel mese di novembre avrai ...

Non si sentiva la mancanza delle rimodulazioni Fastweb : dal 21 ottobre la risposta a Vodafone : Da tempo non se ne parlava, ma a partire dal mese di ottobre a quanto pare dovremo fare i conti anche con le rimodulazioni Fastweb. La compagnia telefonica, infatti, ha deciso di applicare alcuni aumenti a determinate tariffe attualmente sul mercato, rendendole per forza di cose meno competitive rispetto a quanto riscontrato fino ad oggi. Il prossimo sarà pertanto un mese molto caldo, se pensiamo che nella giornata di ieri vi abbiamo parlato ...

Attivazione Vodafone Senza Scatto New sicura - nonostante i ritardi : State cercando anche voi di attivare Vodafone Senza Scatto New, il piano a consumo gratuito del gestore rosso? La vostra preoccupazione è normale, ma siamo qui per rassicurarvi. Giorni fa avevamo preparato per voi una guida con le istruzioni da seguire per il passaggio da Vodafone 25, la tariffa base che a partire dal primo rinnovo al 21 ottobre 2019 avrà un costo mensile di 1.99 euro (qualora sulla SIM non vi siano attive offerte con minuti e ...

Non solo Vodafone : ecco i piani base a pagamento di TIM e 3 Italia : Il piano a consumo con canone mensile è un fattore che andrebbe sempre evitato, naturalmente quando possibile e previsto dalle condizioni contrattuali. L'argomento è rimbalzato agli onori della cronaca per via di quanto accaduto con Vodafone 25, il piano base del gestore rosso fino a questo momento gratuito, che diventerà a pagamento a partire dal prossimo 21 ottobre (costerà 1.99 euro al mese, ammesso e non concesso non ci siano offerte con ...

Vodafone rilancia Red Unlimited Smart : solo online i Giga inclusi raddoppiano e il prezzo non cambia : Vodafone ha deciso di rilanciare l'offerta Red Unlimited Smart, la cui peculiarità consiste nel raddoppiare i Giga inclusi per chi la attiva online.