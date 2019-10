Vladimir Putin prova a riprendersi l’Africa | al summit di Sochi accordi commerciali e

La regina Elisabetta confonde Vladimir Putin con un noto giornalista : In queste ore il sito Royal Central riporta una notizia molto curiosa. Un paio di anni fa il famoso giornalista e conduttore televisivo Andrew Marr raccontò alla Royal Television Society che spesso la regina Elisabetta tende a confonde re il suo viso con quello del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin . In effetti, osservando le foto di Marr e del presidente russo, possiamo notare davvero una vaga somiglianza. A quanto sembra, quando ...

Buon compleanno Cristina Fanton - Federico Pizzarotti - Vladimir Putin… : Buon compleanno Cristina Fanton , Federico Pizzarotti , Vladimir Putin… …Piero Fassino, Lapo Elkann, Desmond Tutu, Dida, Laura Bignami, Giorgio Di Centa, Sergio Battelli, Amedeo Tessitori, Raffaella Barbieri… Oggi 7 ottobre compiono gli anni: Marcello Abbado, pianista, compositore; Andreino Repetti, ex calciatore; Desmond Tutu, arcivescovo; Achille Baldini, ex calciatore; Cristina Fanton , attrice; Gianni Viazzi, pedagogista; Umberto Pizzi, ...

Vladimir Putin contro Greta Thunberg : Una teenager disinformata : È scontro aperto tra Vladimir Putin e l'attivista Greta Thunberg definita dal presidente russo come una "teenager scarsamente informata che dovrebbe documentarsi meglio sul perché i paesi in via di sviluppo debbano rimanere poveri e non essere come la Svezia". Il presidente ha fatto il suo intervento al forum sull'energia riprendendo proprio il discorso della 16enne Greta che ha gelato l'Onu lo scorso 23 settembre. L'attivista svedese aveva ...