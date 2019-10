Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Trentasette fogli e dodici emendamenti. Su ogni foglio le firme del capogruppo Gerhard Lanz, e deiHelmut Tauber e Josef Noggler, rappresentanti di Sudtiroler Volkspartei, il partito che da sempre governa la Provincia autonoma di Bolzano (anche se ora lo fa assieme alla Lega) e che ha un peso importante nel consiglio regionale del. Svp ha schierato tre dei suoi uomini più rappresentativi a difesa del vecchio sistema dei. Perchè ognuno di quegli emendamenti è stato presentato all’ultimo momento per tagliare la strada in commissione al disegno di legge che deve equiparare la Regione, sul tema del trattamento economico, a tutte le altre regioni italiane. Così hanno deciso una legge dello Stato e la conferenza Stato-Regioni dello scorso aprile, intimando un adeguamento che in realtà dovrebbe già essere in atto. La modifica legislativa è meno ...

MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Vitalizi, in Trentino-Alto Adige i consiglieri di Svp presentano 37 pagine di emendamenti: e il taglio degli assegni s… - fattoquotidiano : Vitalizi, in Trentino-Alto Adige i consiglieri di Svp presentano 37 pagine di emendamenti: e il taglio degli assegn… - secolotrentino : Ghezzi (Futura): “Perché Paccher vuole bloccare l’aumento dei vitalizi?” -