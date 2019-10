Villaggio Olimpico | mamma investe in retromarcia figlio e un suo amico

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Roma – Intorno alle 18 di mercoledì 30, presso il, una donna alla guida della sua Bmw ha inserito lae durante la manovra ha investito ildi 14 anni e un suo. Entrambi i ragazzi sono stati costretti a recarsi all’ospedale per le cure. L’investimento ha avuto luogo in via degli Olimpionici, dove la Bmw condotta dalla donna ha colpito i due adolescenti che si trovavano dietro alla vettura. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. La donna, sotto choc, ha prestato i primi soccorsi fino all’arrivo delle ambulanze del 118, che hanno trasportato i due ragazzi in ospedale, uno al Policlinico Gemelli in codice rosso precauzionale, l’altro al Bambin Gesù in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Resta ...

