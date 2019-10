Venezia : inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele (2) : (Adnkronos) – La passerella, realizzata da Insula, lunga 407 metri e larga 3,60 metri, si compone di 20 moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d’acciaio con piano di calpestio in doghe di legno. Lungo il corrimano sono predisposte lampade per l’illuminazione. Al centro del ponte è stato previsto un varco alto 3,5 metri e largo 10 per il transito dei natanti. Ci vogliono circa cinque ...