Venezia : inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele (2) : (Adnkronos) - La passerella, realizzata da Insula, lunga 407 metri e larga 3,60 metri, si compone di 20 moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d'acciaio con piano di calpestio in doghe di legno. Lungo il corrimano sono predisposte lampade per l'illuminazione. Al c

Venezia : inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) – Una tradizione interrotta nel 1950 si rinnova dopo quasi 70 anni, per volontà dell’Amministrazione comunale, per consentire ai Veneziani e ai visitatori della città di arrivare a piedi al cimitero di San Michele in Isola in occasione della Commemorazione dei Santi e dei defunti. E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del patriarca Francesco ...