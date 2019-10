Venezia | inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) (Adnkronos) – La passerella, realizzata da Insula, lunga 407 metri e larga 3,60 metri, si compone di 20 moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d’acciaio con piano di calpestio in doghe di legno. Lungo il corrimano sono predisposte lampade per l’illuminazione. Al centro delè stato previsto un varco alto 3,5 metri e largo 10 per il transito dei natanti. Ci vogliono circa cinque minuti di cammino per attraversare ile raggiungere il luogo del ricordo e della preghiera. Il patriarca di, dopo aver benedetto la passerella, ha sottolineato come ilsia legato al ricordo delle persone care e agli affetti, ma allo stesso tempo debba rammentare a tutti l’importanza dell’umiltà.La nuova struttura sarà transitabile a partire da oggi fino alle 15.30 di domenica 10 novembre. Il 31 ottobre e l’1, ...

