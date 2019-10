Venezia | inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele 2

Venezia : inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Una tradizione interrotta nel 1950 si rinnova dopo quasi 70 anni, per volontà dell'Amministrazione comunale, per consentire ai Veneziani e ai visitatori della città di arrivare a piedi al cimitero di San Michele in Isola in occasione della Commemorazione dei Santi e de

Venezia : inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) – Una tradizione interrotta nel 1950 si rinnova dopo quasi 70 anni, per volontà dell’Amministrazione comunale, per consentire ai Veneziani e ai visitatori della città di arrivare a piedi al cimitero di San Michele in Isola in occasione della Commemorazione dei Santi e dei defunti. E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del patriarca Francesco ...