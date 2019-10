Varese | arrestati rapinatori minorenni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Mariagiulia Porrello I giovani hanno agito insieme ad un ragazzo di 13 anni che, non essendo imputabile, è stato affidato ai genitori. Alle vittime avevano sottratto con violenza 15 eurodue. Età: 14 anni. Bottino: 15 euro. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella periferia cittadina. I due giovanissimi, insieme ad un ragazzo di 13 anni, hanno incontrato due coetanei nei pressi della fermata dell’autobus di corso Moro: qui li hanno spintonati e poi, cercando un pretesto per capire le loro abitudini, li hanno seguiti salendo sullo stesso pullman. Quando le vittime, giunte a destinazione in prossimità di un centro sportivo, sono scese dal bus, il trio ha messo in atto il piano. Gli adolescenti hanno circondato gli altri due e, minacciando di picchiarli e di sottoporli ad ulteriori future ritorsioni qualora li avessero incontrati in ...

