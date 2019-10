Usai droga in gravidanza | i neonati vanno in crisi di astinenza

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Nell'ultimo mese sei bambini sono risultati positivi alle sostanze stupefacenti. Le mamme non riescono a sospenderne l'uso nemmeno in. E le comunità scarseggiano "Ho fumato eroina al bar con gli amici anche poco prima di andare in ospedale per il parto". È il dramma, a volte nascosto, delle ragazze-mamme che non riescono a smettere di fumare e fare uso di sostanze stupefacenti nemmeno in, con il rischio che i propri bambini svilippino quella che si chiama sindrome dineonatale. In pochi giorni, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbero tre irisultati positivi agli stupefacenti, dalla cannabis alla cocaina, che si aggiungono ad altri tre, registrati nella prima metà di ottobre. Sono alcuni dei casi arrivati alla procura del tribunale per i minorenni. Secondo le stime rese note dall'ospedale ...