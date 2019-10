Uomo cade dalla bici | sbatte la terra e sviene è in condizioni critiche | a salvargli la

Uomo sente piangere da un cassonetto della spazzatura - trova una bambina e la salva - dopo 22 anni accade qualcosa di meraviglioso : Un Uomo, un muratore Gerald Rocky Hyatt stava lavorando buttando dei detriti nella spazzatura quando, all’improvviso, ha sentito provenire un pianto dal cassonetto. Ha frugato dentro e ha trovato una neonata. L’ha subito portata in ospedale dove è stata curata . La bambina, in seguito è stata adottata, ha avuto una vita serena e le è stato dato il nome di Morgan Hill. All’età di vent’anni circa i genitori le hanno raccontato che era stata ...

Uomo prova a suicidarsi dieci volte ma tutti i suoi numerosi tentativi falliscono - poi accade qualcosa : Un Uomo, Francisco Solomon Sanchez, di Duarte, viveva in California e aveva disturbi mentali che lo portavano ad essere così stanco della sua vita da voler metter fine alla sua esistenza. L’Uomo aveva così provato a suicidarsi lanciandosi nel vuoto da un cavalcavia ma cadendo aveva solo riportato la frattura delle gambe e da quel momento era diventato menomato tanto che aveva bisogno delle protesi per camminare. Questa condizione lo aveva reso ...

13enne cade dalla bicicletta e Uomo la salva operandolo con un trapano : Un ragazzo di 13 anni, Nicholas Rossi stava andando in bici a Maryborough, in Australia. Ad un certo punto è caduto rovinosamente per terra . Nella caduta ha battuto violentemente per terra provocando un’emorragia interna che gli dava un mal di testa fortissimo. E’ stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ma mancava il trapano neurochirurgico e a quel punto un medico, capendo che non si poteva perdere tempo, pur non ...

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un Uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...