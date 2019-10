Uomini e Donne - Carlo Pietropoli è il nuovo tronista. Chi è : Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: l’annuncio Oggi, come tutti sapranno, è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. E giusto poco fa ecco arrivare il primo colpo di scena: Carlo Pietropoli nuovo tronista. Ad annunciarlo è stata direttamente la pagina ufficiale instagram del Trono Classico di Uomini e Donne con uno stringato post. Ovviamente i fan del dating sono rimasti assolutamente spiazzati perchè non si ...

Anticipazioni Uomini e Donne : il nuovo tronista è Carlo Pietropoli - barman di 28 anni : Giovedì 31 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane. Le prime Anticipazioni che sono trapelate dallo studio, sono molto interessanti: Maria De Filippi, infatti, ha presentato il tronista che prende il posto lasciato libero da Sara Tozzi circa un mese fa. Il nuovo collega di Giulio, Alessandro e Giulia si chiama Carlo Pietropoli ed è un barista di 28 ...

Giovanna Abate/ Giulio Raselli bacia Irene - lei lascia lo studio! - Uomini e Donne - : Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli lascia lo studio dopo avere visto il tronista baciare Irene, tornerà indietro?

GIULIA D'URSO/ Uomini e Donne - ha conquistato Giulio Raselli : 'Lei brilla - mi piace' : Chi è GIULIA D'URSO? La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne arriverà oggi nel corso della nuova puntata, colpendo subito Giulio Raselli.

Ida a Uomini e Donne Magazine : 'Alcune volte mi sento inferiore a Riccardo' : Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Finalmente, in seguito ad estenuanti tira e molla, sono riusciti a superare i piccoli problemi di coppia dandosi un'altra possibilità. Ma come staranno andando le cose al di fuori delle telecamere? Il settimanale Uomini e Donne Magazine ha raggiunto i protagonisti di questa love story per intervistarli. Entrambi sono sembrati ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - riscoppia l’amore a Uomini e Donne ma lei confessa un “problema” : Le discussioni, l’uscita (e il bacio) di Ida Platano con Armando Incarnato, la lettera accorata letta con le lacrime agli occhi da Riccardo Guarnieri e infine, dopo non poche titubanze, tra la dama e il cavaliere più famosi del trono over è risbocciato l’amore. E la coppia è uscita da Uomini e Donne insieme. Di nuovo. È già arrivata anche la prima foto social di Ida e Riccardo, che naturalmente è stata subito presa d’assalto dagli spettatori più ...

Gemma Galgani via da Uomini e Donne Over? Parla Maurizio Costanzo : Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani: Maurizio Costanzo la difende Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui risponde alle domande dei lettori sul mondo della Tv e sui vari personaggi che la popolano. E oggi una lettrice ha voluto lamentarsi della presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne Over, asserendo che farebbe qualsiasi cosa pur di apparire. Per questo motivo ha anche voluto chiedere al giornalista il motivo ...

Anticipazioni Uomini e donne - Enzo e Pamela confermano la scelta : non torneranno in studio : Enzo Capo e Pamela Barretta sono stati gli indiscussi protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri, 30 ottobre. Dama e cavaliere hanno dato vita ad una dura discussione, durante la quale lui ha fatto intendere di non essere pronto ad abbandonare il programma per provare a conoscersi meglio. Alla fine, però, il confronto ha avuto un risvolto davvero inaspettato: il cavaliere ha cambiato idea sul futuro nel dating ...

Uomini e Donne - Giulia D’Urso e la sintonia con Giulio : “Qualcosa di raro” : Uomini e Donne, Giulia D’Urso si svela: la nuova corteggiatrice che ha colpito Giulio Raselli Non è passata inosservata a Uomini e Donne la nuova corteggiatrice Giulia D’Urso. La ragazza ha scelto immediatamente di conoscere solo Giulio Raselli, rifiutando così una conoscenza con Alessandro Zarino. In realtà, è giunta nel programma con nessuna scelta. Giulio […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia D’Urso e la sintonia con ...