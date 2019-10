Uomini e Donne | Carlo Pietropoli è il nuovo tronista video

Uomini e Donne - Veronica Burchielli è la nuova tronista dopo il no ad Alessandro Zarino : Oggi, giovedì 31 ottobre 2019, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di 'Uomini e Donne con la scelta di Alessandro Zarino. Ecco tutte le anticipazioni raccolte dal sempre informato Vicolodellenews:prosegui la letturaUomini e Donne, Veronica Burchielli è la nuova tronista dopo il no ad Alessandro Zarino pubblicato su Gossipblog.it 01 novembre 2019 00:10.

Uomini e Donne - Ida confida le sue insicurezze : "Non mi sento all'altezza di Riccardo" - : Serena Granato In una nuova intervista, concessa a Uomini e Donne magazine, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno rilasciato alcune dichiarazioni a margine della loro scelta di lasciare insieme il dating-show di Maria De Filippi Dopo essere diventati protagonisti del gioco dei sentimenti di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno recentemente scelto di uscire dal noto programma prodotto e condotto da Maria De ...

Uomini e Donne - Maurizio Costanzo ‘boom’ Gemma Galgani. Lo ha detto davvero : Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più in vista di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni e su di lei c’è una vera e propria divisione del pubblico, tra coloro che la sostengono al 100% e chi invece è dalla parte di Tina Cipollari ed è ormai stanca della sua presenza nel programma di Canale 5. Ora per lei è giunta però un’investitura importante e a sorpresa da una persona prestigiosa. Il conduttore Maurizio Costanzo ...

Uomini e donne - il dietrofront di Ida Platano : «Ecco perché ho deciso di tornare con Riccardo Guarnieri» : ?Fino a qualche giorno fa ero molto titubante all?idea di ricominciare a frequentare Riccardo?, Ida Platano spiega le ragioni per cui è tornata assieme a Riccardo Guarnieri....

Maurizio Costanzo : “Gemma Galgani NON deve lasciare Uomini e Donne” : Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: Maurizio Costanzo favorevole Passano gli anni ma la presenza di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne continua a far discutere. C’è chi trova la Dama insopportabile e chi un vero e proprio mito. Nella seconda categoria c’è Maurizio Costanzo che ha appoggiato pubblicamente […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Gemma Galgani NON deve lasciare Uomini e Donne” proviene ...

Carlo è il Nuovo Tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di Chi si Tratta! : Nonostante in molti si aspettavano una ragazza, il Nuovo Tronista di Uomini e Donne è al contrario un ragazzo. Sui social infatti è stata pubblicata una foto di un ragazzo per annunciare chi sarà il prossimo a sedersi sul Trono Classico. Ecco quindi tutti i dettagli e le informazioni sul Nuovo Tronista che vedremo a Uomini e Donne nei prossimi giorni. La redazione di Uomini e Donne ha annunciato con un post su Instagram chi sarà il prossimo ...

Martina Luciani - che trasformazione da Uomini e Donne. Oggi l’ex di Giorgio Alfieri è così : Era il 2006 quando Martina Luciani stregò Giorgio Alfieri, calciatore ed tronista di Uomini e Donne Maria De Filippi. La loro storia d’amore emozionò milioni di italiani e ancora Oggi in tanti li ricordano con affetto. Una grande passione quella di Giorgio e Martina, che nel 2008 hanno avuto Asia, la loro prima e unica figlia. Ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e la relazione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è ...

Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli [GALLERY] : Giulia D’Urso: ecco chi è l’influencer salentina che ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli a Uomini e Donne Prosegue il trono di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tronisti a cerca di un amore c’è anche Giulio Raselli, che sembra essere stato stregato da una nuova corteggiatrice che ‘brilla’. Si tratta di Giulia D’Urso, già nota ...