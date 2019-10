UNA VITA | anticipazioni puntata di sabato 2 novembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 31 ottobre 2019)865 di Unadi: Ursula si accorge che Telmo è preoccupato e così decide di avvertire Lucia sul conto di Samuel, ma la ragazza sembra non fidarsi più di tanto. Antoñito prova la sua versione della macchina della verità e per farlo monta un banchetto per strada, ma Ramon si arrabbia… Maria dice a Casilda che ha lasciato il lavoro e la spinge a chiedere la propria parte di eredità. Gli attori rischiano di far spazientire Leonor, che mette in dubbio l’intera rappresentazione dell’opera. Rosina scopre la vera natura di Higinio: l’uomo è un giocatore d’azzardo, che finge di essere un dottore per truffare la gente. A quel punto la Rubio ritiene che Higinio e María stiano organizzando un piano ai danni di Casilda, cosa che la porterà a perdere le staffe… Samuel è riuscito a ottenere l’annullamento delle ...

