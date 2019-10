Una giornata di squalifica ad Ancelotti

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari e Brindisi a caccia di Una vittoria nella terza giornata : Tornano in campo domani il Banco di Sardegna Sassari e l’Happy Casa Brindisi per la terza giornata della Basketball Champions League 2019-2020. I sardi saranno impegnati in casa contro i belgi del Filou Ostende, mentre i pugliesi faranno visita ai francesi del JDA Dijon. La Dinamo vuole ritornare subito alla vittoria in campo europeo dopo la sconfitta in Turchia contro il Turk Telekom. La squadra di Gianmarco Pozzecco sta ...

Squalificati Serie A - stangata per Ribery : Una giornata per due allenatori : Tre giornate di squalifica e un’ammenda di 20 mila euro. Questa la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti di Franck Ribery “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul ...

Risultati Liga - 10^ giornata : tris OsasUna al Valencia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo le coppe europee. Barcellona e Real Madrid non scenderanno in campo nel “Clasico” per le proteste in Catalogna. Poker Villareal all’Alaves nell’anticipo del venerdì. L’Atletico Madrid supera l’Athletic Bilbao e aggancia in testa il Barcellona, che ha una gara in meno. Domenica aperta dalla vittoria della Real Sociedad contro il Celta Vigo, il ...

Recensione di MediEvil per PS4 : Sir Daniel è tornato in Una veste grafica aggiornata : Continua la politica della Sony di riprendere vecchi classici di successo per rilanciarli con una nuova grafica, lasciando invece intatta la giocabilità che ha fatto la fortuna di questi titoli. Tra questi vi è ovviamente MediEvil, il cui protagonista, Sir Daniel Fortesque, nel lontano (ma non troppo) 1998 si è fatto apprezzare dagli appassionati della tradizionale PlayStation. E così, dopo il ritorno delle trilogie di Crash Bandicoot e Spyro ...

Credem - Una giornata per parlare di innovazione : Credem, l'innovazione come chiave per le sfide del futuro, non solo per il sistema bancario ma anche per il territorio

Giornata Mondiale della Pasta : tagliatelle fai da te in Una famiglia su 3 : In quasi una famiglia su tre (32%) si prepara Pasta semplice o ripiena fatta in casa con il matterello o grazie all’aiuto delle nuove tecnologie. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della Giornata Mondiale della Pasta che celebra il 25 ottobre il piatto simbolo del Made in Italy e della Dieta Mediterranea. “Si registra – sottolinea la Coldiretti – uno storico ritorno al passato rispetto alle prime fasi ...

A Matera Una giornata evento sull’Italia delle aree interne : Sabato 26 ottobre Matera ospita “La cultura come risorsa per la rigenerazione delle aree interne e rurali”, una giornata evento dedicata alle aree periferiche organizzata nell’ambito degli appuntamenti di “ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione” a cura di Fondazione Fitzcarraldo in collaborazione con Fondazione Cariplo. Nel contesto europeo di Matera 2019 Fondazione Cariplo insieme a Fondazione Fitzcarraldo e Basilicata Creativa, coinvolgerà ...

Domenica è il Tevere day : Una giornata per conoscere - vivere e amare il fiume simbolo di Roma : Una giornata per conoscere e vivere il Tevere, per riflettere sulle azioni necessarie per salvaguardarne le acque, per sapere quali sono le misure da adottare per riqualificare e valorizzare il fiume simbolo di Roma. E poi tanto sport, musica, visite guidate, tour cine-letterari, giochi per i più piccoli e anche assaggi dei prodotti gastronomici tipici Romani. Sarà tutto questo e molto altro ancora il Tevere day, iniziativa promossa ...

Una giornata con Francesca Chillemi : Da Milano a Serravalle: andata, shopping e ritorno. Francesca Chillemi ci racconta una giornata di svago e moda al Designer Outlet McArthurGlen, tappa d'obbligo dello shopping fashion milanese. Anche per l'attrice, che in questo video ci svela i suoi tips in termini di stile per questo Autunno-Inverno

Bufala - carbonara e tanto altro. La cena tra amici di Scorsese a Trastevere - dopo Una giornata romana : Una persona corretta si riconosce da piccoli accorgimenti e dal rispetto di regole essenziali, ad esempio la puntualità. Martin Scorsese, 76 anni - uno dei registi più noti e amati al mondo con all’attivo una sessantina di titoli se si considerano anche i documentari e i corti e un Premio Oscar (per The Departed) – è tra questi. Al contrario di Bill Murray che, la mattina precedente non si è ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo Una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

Siracusa - “Diamoci Una scossa” : il 20 ottobre la giornata della prevenzione sismica : Si terrà domenica 20 ottobre in 4 Comuni (Siracusa, Augusta, Rosolini e Noto) della provincia di Siracusa, la manifestazione dal titolo “Diamoci una scossa“, la seconda giornata nazionale della prevenzione sismica promossa dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio nazionale degli Architetti, dalla Fondazione Inarcassa, dall’Associazione nazionale costruttori edili, con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei ...

Una tranquilla giornata da Raggi : “Er casino in Campidoglio” : Roma. “Er casino se fa’!”, annuncia sottovoce la consigliera del Pd Giulia Tempesta, mentre sottobraccio porta persone su per le scale, in attesa che il consiglio comunale capitolino “straordinario” sulla liquidazione di Roma Metropolitane prenda il via, tra il tramonto romano che brucia sul Campido