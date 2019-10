Un posto al sole | tutti per DIEGO | pronto il tris di avvocati! Anticipazioni

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 31 ottobre 2019) A Unalla vicenda giudiziaria diGiordano (Francesco Vitiello), accusato di aver attentato alla vita di Aldo Leone (Luca Capuano), è ormai da settimane l’argomento del giorno e continuerà ad esserlo ancora per un po’, in attesa che la storia si chiuda e che la soap concentri la sua attenzione su altri personaggi (tra cui Marina e Fabrizio). Intanto, i fan di Upas sono in attesa della risposta dell’avvocato Leone a Giovanna (Clotilde Sabatino), che nelle più recenti puntate gli ha chiesto se ricorda qualcosa su chi possa averlo investito. Quel che è certo è che per ora il Giordano junior resterà in carcere, ma in suo favore vedremo formarsi un “dispiegamento di forze” niente male! Unal: anche UGO combatte per! Come già anticipato, Franco Boschi (Peppe Zarbo) si muoverà insieme a Raffaele (Patrizio Rispo) per scoprire la ...

_marlene1265 : @fdragoni @luigidimaio #Dragoni NON DIRE STUPIDAGGINI . STAI CERCANDO UN POSTO AL SOLE COME #Rinaldi ? Parla CON IL… - upasclaire : RT @UPAS_Rai: Sfoglia la rassegna di ottobre sul sito ufficiale di #upasofficial e scopri chi trovi in edicola! - UPAS_Rai : Sfoglia la rassegna di ottobre sul sito ufficiale di #upasofficial e scopri chi trovi in edicola! -