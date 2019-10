Ultime dai campi – Le novità di formazione e gli aggiornamenti sugli infortunati

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) ROMA-NAPOLI – La Roma archivia la vittoria a Udine e torna ad allenarsi a Trigoria in vista del match di sabato col Napoli all’Olimpico. Come di consueto, chi ha giocato contro l’Udinese ha svolto attività di scarico, mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro atletico. Diawara, Pellegrini, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero. Juan Jesus non ha preso parte alla trasferta di Udine per un problema alla coscia sinistra, ma gli accertamenti hanno stabilito che si tratta solo di un affaticamento. Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti nel centro tecnico di Castel Volturno. La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo contro l’Atalanta ha svolto lavoro di scarico; gli altri uomini della rosa sono stati impegnati – dopo il riscaldamento – in un torello con seduta finalizzata al possesso palla. ...

