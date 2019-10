Trump | la Camera vota sulla procedura per l’impeachment al presidente

Stati Uniti - la Camera riconosce formalmente il genocidio armeno e chiede a Trump di imporre sanzioni contro la Turchia : La Camera degli Stati Uniti ha riconosciuto in modo bipartisan, quasi all’unanimità (405 sì su 435 voti, di cui 11 contrari) una risoluzione che invita a “commemorare il genocidio armeno” e a “rifiutare i tentativi di associare il governo americano alla sua negazione”, nonché a educare sulla vicenda. L’approvazione è stata salutata con un lungo applauso in aula. Si tratta del primo riconoscimento formale da parte di ...

USA - giovedì la Camera vota sulla procedura per l’impeachment a Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti fisserà per giovedì il primo voto sul procedimento di impeachment al presidente Donald Trump avviato quasi un mese fa dopo il cosiddetto "scandalo Ucraina". Ad annunciarlo è stata la speaker Nancy Pelosi, in una lettera inviata oggi alla leadership del Congresso.Continua a leggere

Giovedì Camera vota impeachment Trump : 22.11 La Camera voterà Giovedì per formalizzare le procedure di impeachment per Trump, prossima fase dell'indagine. Lo hanno annunciato i dem, spiegando che la mossa "assicurerà trasparenza e fornirà una strada chiara per andare avanti". La mozione su cui si voterà "stabilisce la procedura per le audizioni aperte agli americani" e "ristabilisce i diritti garantiti alla presidente e alla sua difesa", ha detto Nancy Pelosi.I Repubblicani hanno ...

Nancy Pelosi : "La Camera voterà giovedì sulle procedure di impeachment per Trump" : La Camera Usa voterà giovedì sulle procedure della prossima fase dell’inchiesta per l’impeachment contro il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi secondo la quale questa decisione “garantirà trasparenza e fornirà un percorso chiaro per andare avanti”.

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Trump - ordine Camera non cambia nulla : 3.31 L'ordine della Camera dei Rappresentanti alla Casa Bianca nell'ambito della inchiesta sull'ipotesi di impeachment di Trump "non cambia nulla". Così la portavoce Stephanie Grisham, commenta in una nota l'ordine di consegnare di documenti sull'Ucrainagate inviato alla Casa Bianca. "E' solo l'ennesima richiesta di documenti,perdita di tempo e ulteriori soldi dei contribuenti che alla fine mostreranno come il presidente non abbia fatto nulla ...

Impeachment - Camera : mandato per Trump : 1.41 Si aggrava la posizione di Trump. I leader delle tre commissioni della Camera che indagano sull'Impeachment hanno inviato al Capo di gabinetto della Casa Bianca, Mick Mulvaney, l'ordine di consegnare documenti, dopo che i numerosi appelli sono caduti nel vuoto. Se il mandato non sarà rispettato,dicono i deputati dem, anche se su ordine del presidente, "costituirà prova di intralcio all'inchiesta della Camera sull'Impeachment e potrà ...

Impeachment Trump : ?Camera chiede documenti a vicepresidente Pence : I presidenti delle tre commissioni della Camera che conducono l'indagine di Impeachment contro Donald Trump per l'Ucrainagate hanno chiesto i documenti sulla vicenda anche al vicepresidente Mike Pence, dandogli tempo sino al 15 ottobre

Trump - New York Times : “Pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte su Zelensky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Secondo quanto riportato dal New York Times Donald Trump avrebbe insistito con il premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica perché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La ...

Trump - “pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte sulla chiamata a Zelensky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Il New York Times scrive che Donald Trump ha insistito col premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica affinché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La Casa Bianca, scrive ...