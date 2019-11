Trump | la Camera approva la procedura per l’impeachment al presidente

Camera Usa avvia procedura impeachment - ira Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

Camera Usa avvia procedura impeachment - ira di Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

Stati Uniti - la Camera riconosce formalmente il genocidio armeno e chiede a Trump di imporre sanzioni contro la Turchia : La Camera degli Stati Uniti ha riconosciuto in modo bipartisan, quasi all’unanimità (405 sì su 435 voti, di cui 11 contrari) una risoluzione che invita a “commemorare il genocidio armeno” e a “rifiutare i tentativi di associare il governo americano alla sua negazione”, nonché a educare sulla vicenda. L’approvazione è stata salutata con un lungo applauso in aula. Si tratta del primo riconoscimento formale da parte di ...

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Trump - ordine Camera non cambia nulla : 3.31 L'ordine della Camera dei Rappresentanti alla Casa Bianca nell'ambito della inchiesta sull'ipotesi di impeachment di Trump "non cambia nulla". Così la portavoce Stephanie Grisham, commenta in una nota l'ordine di consegnare di documenti sull'Ucrainagate inviato alla Casa Bianca. "E' solo l'ennesima richiesta di documenti,perdita di tempo e ulteriori soldi dei contribuenti che alla fine mostreranno come il presidente non abbia fatto nulla ...