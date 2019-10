Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il presidente Usa Donald, in un'intervista rilasciata all'emittente londinese Lbc, Leading Britain's conversation, parlando dell'accordo per la Brexit raggiunto con Bruxelles da Boris Johnson, ha detto: "Cil'Italia e altri, che francamentemoltosenza l'Ue".

PascaliLuciana : RT @fanpage: Trump a muso duro contro l'Ue: 'Ci sono Paesi come l'Italia che starebbero meglio senza' - abitudinario : RT @fanpage: Trump a muso duro contro l'Ue: 'Ci sono Paesi come l'Italia che starebbero meglio senza' - fanpage : Trump a muso duro contro l'Ue: 'Ci sono Paesi come l'Italia che starebbero meglio senza' -