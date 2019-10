Tre anni dal Sisma Centro Italia | grido d' allarme del sindaco di Teramo D' Alberto

Lutto a Carsoli - schianto con l’auto menTre torna dall’Eurochocolate : Federica muore a 23 anni : Federica Ferrante è morta a 23 anni dieci giorni dopo essere rimasta vittima di un incidente sull'autostrada E45 all'altezza di Todi: la giovane stava tornando dall'Eurochocolate di Perugia con un amico quando la loro auto è stata prima tamponata da un'altra vettura e poi si è capovolta. Lutto a Carsoli, paese d'origine del papà della vittima, e a Roma, dove risiedeva.Continua a leggere

Giuliano Finicelli aveva solo 20 anni. Lo schianto Tremendo contro una vettura : morto sul colpo : Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. È qui che un terribile incidente è costato la vita a un giovane centauro. Un ragazzo di 20 anni, Giuliano Finicelli, residente a Cercola, è morto a seguito del sinistro stradale, verificatosi in via della Libertà. La dinamica del sinistro non è stata del tutto chiarita al momento. Sembra che il ragazzo in questione stesse percorrendo via della Libertà alla guida del suo scooter, ...

Meghan Markle perde la residenza britannica? / Ecco cosa poTrebbe succedere e perché : Prima di Natale Meghan Markle ed Harry vogliono andare negli Stati Uniti per sei settimane: la Duchessa però, potrebbe perdere la cittadinanza britannica.

La ministra della Pa Dadone : "Mezzo milione di assunzioni nei prossimi Tre anni" : La ministra della P.a, Fabiana Dadone, annuncia un’ondata di assunzioni, a seguito dell’abbattimento dei paletti al ricambio, che dal 15 novembre sarà una realtà in tutte le amministrazioni, dopo una stretta durata anni. “Il metodo del dialogo si sta via via riempiendo di contenuti e fatti concreti, a partire da ciò che accadrà nel prossimo futuro con lo sblocco completo del turnover, grazie al quale ...

DIRETTA SAMPDORIA LECCE/ Video sTreaming tv : otto anni fa l'ultimo incrocio : DIRETTA SAMPDORIA LECCE: streaming Video e tv, risultato live della partita, valida per la 10giornata della Serie A, prevista oggi al Marassi.

Mamma di 40 anni morta in casa : “Uccisa da un uomo misterioso menTre i quattro figli dormivano” : Marie Nash, Mamma di 40 anni, è stata trovata senza vita all'alba di ieri nella sua casa di Beaconsfield, nel Regno Unito, mentre i quattro figli, di età compresa tra i 9 e i 22 anni, dormivano al piano superiore. Un uomo di 44 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio, ma la polizia non ha rivelato ulteriori dettagli: è giallo.Continua a leggere

Anna - affetta da artrite da quando ha Tre anni : “Devastata dal dolore - ma continuo a sognare” : La storia di Anna, 28enne di Reggio Calabria, affetta da Aig, artrite idiopatica giovanile, da quando ha 3 anni. "Molti pensano che una patologia del genere non possa colpire i più giovani, ma non è vero. Il mio corpo è devastato dal dolore, ho dovuto subire 5 interventi chirurgici ma io continuo a sognare un futuro migliore".Continua a leggere

Renzi : «La coalizione di governo andrà avanti Tre anni» : L’ex premier a New York in visita gli esponenti della comunità italiana e minimizza sulla sconfitta elettorale in Umbria: «È una regione»

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2020 chiave. Il Trentino ad un bivio della carriera : uomo da classiche o ottimo gregario per il Team Ineos? : Per Gianni Moscon il Campionato del Mondo nello Yorkshire è stato l’appuntamento del riscatto dopo una stagione veramente complicata, quasi deludente. Super protagonista nella prova iridata di Harrogate, chiusa al quarto posto, il venticinquenne trentino ha dato un contributo a dir poco speciale alla spedizione azzurra, facendo un egregio lavoro di gregario in pieno supporto di Matteo Trentin, poi medaglia d’argento. Una giornata che ...

La crisi cilena maturava da Trent’anni : Il patto sociale risalente all’inizio della transizione verso la democrazia sembrava destinato a durare. Finché non si è incrinato e ha lasciato traboccare di tutto. Leggi

India - bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : è lì da olTre 72 ore - corsa contro il tempo per salvarlo : Continua la corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto in un pozzo: il piccolo, di due anni, è precipitato da oltre 72 ore in un pozzo a 26 metri di profondità nel sud del Paese. La caduta è avvenuta venerdì pomeriggio mentre giocava vicino alla sua casa nello Stato del Tamil Nadu, nel distretto di Tiruchirappalli. Una telecamera termica è stata calata per monitorare la temperatura del bambino, mentre viene fornito ossigeno tramite un ...

Scoliosi esTrema di 116 gradi. Intervento su bimbo di 5 anni al Bambino Gesu’ : È il bimbo più piccolo operato al Bambino Gesù per una Scoliosi estrema, 116 gradi a livello toracico, con l’impianto di un sistema di barre di accrescimento magnetiche. A 5 anni non ancora compiuti, Fioel, bimbo albanese affetto dalla Sindrome di Prader Willi, nel giugno scorso è stato sottoposto a un delicato Intervento per correggere la deformità della colonna che metteva a rischio la funzione del cuore e dei polmoni. La malattia genetica ...

Firenze - bambino di 10 anni chiama la polizia menTre il padre pesta la mamma : Insieme alla sorellina più piccola, ha assistito al pestaggio violento della sua mamma all'interno del loro appartamento. E a quella scena, così aggressiva e brutale, non ha retto e ha chiesto subito aiuto. Così, un bambino di dieci anni ha avvisato la polizia per fare in modo che qualcuno fermasse la furia del padre, che stava picchiando la moglie (e madre dei suoi due figli). Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino, il fatto ...