Trailer de L’ufficiale E La Spia di Polanski | l’affare Dreyfus al cinema

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019)era un tema di interesse comune tra Romane Robert Harris. È da questa premessa che è nato il film del regista polacco tratto dall’omonimo romanzo del 2013 dello scrittore inglese.E Ladi(il cui titolo originale è J'accuse) è stato presentato in concorso alla 76esima Mostra deldi Venezia e sarà aldal 21 novembre. In nome del popolo francese il primo consiglio di guerra del governo militare di Parigi ha riconosciutoAlfred colpevole del reato di alto tradimento. Così inizia ildel ventitreesimo film di Roman. La vicenda affrontata riguarda uno dei più grandi scandali e conflitti politici della Francia del diciannovesimo secolo. Le ambientazioni e i dialoghi delle prime scene disponibili rimandano pienamente al clima di antisemitismo e odio che si diffusero nel 1800. Chiaramente ...

comingsoonit : #TheWitcher, l’attesa serie fantasy di #Netflix con Henry Cavill, ha finalmente una data e un trailer ufficiale. Tr… - CinemApp_Cinema : Wrestlove - L'Amore Combattuto, il trailer del film in anteprima a Sulmona Il 6 novembre in prima mondiale il film… - mymovies : Wrestlove - L'Amore Combattuto, il trailer del film in anteprima a Sulmona Il 6 novembre in prima mondiale il film… -