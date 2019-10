Torino | esonero Mazzarri | le ultime sulla panchina del club granata

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Due punti nellecinque partite, cammino disastroso in trasferta (dopo la vittoria all’esordio a Bergamo, zero punti in quattro gare fuori casa) e ultima vittoria di oltre un mese fa (26 settembre, 2-1 al Milan). Momento molto delicato in casa, crisi di gioco e di risultati, e ieri è anche arrivata la pesante batosta dell’Olimpico con il poker della Lazio. Già prima della gara, nell’ultima settimana, il tecnicoera finito nella bufera, con le accuse mosse dai tifosi della squadra piemontese. In particolar modo, a far discutere erano state le parole di elogio dell’allenatore nei confronti del difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Il capitano della squadra rivale, quella bianconera. Un affronto per i supporter, che non l’hanno presa bene. Le difese di Cairo,non si tocca C’era però curiosità, ...

