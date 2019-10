Torino capitale dei festival di musica elettronica in Italia E questo fine settimana c’è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019)è ladeidiin. È un dato di fatto. Se la città ha in parte perso quel ruolo di “laboratorio di avanguardiale” che si era guadagnata negli anni ’90 grazie a una miriade di band e club in grado di dare una direzione locale e nazionale a un certo rinnovamento sonoro (tra le primae citiamo ovviamente Subsonica e Africa Unite, tra i club basta dire la parola Murazzi per aprire un universo), oggi in riva al Po la situazione è straordinariamente florida per i. In particolare, techno e house vanno fortissimo. Se d’estate il protagonista assoluto è Kappa Futur, un’eccellenza mondiale ma tutta torinese, in grado di portare in una città senza mare e lontana dalle rotte turistiche estive oltre 40mila persone in due giorni, da qualche anno Halloween è ormai sinonimo di Movement, versione autunnale di Futur, visto che ...

