The Witcher | disponibile il trailer in italiano della nuova serie TV Netflix

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

The Witcher - il trailer della serie con Henry Cavill da dicembre su Netflix : The Witcher, il trailer della serie tv fantasy tratta dai romanzi omonimi di Andrzej Sapkowski con Henry Cavill. Dal 20 dicembre su Netflix Sapevamo già che sarebbe uscito oggi al Lucca Comics & Games, ed ecco arrivare puntuale il primo trailer ufficiale di The Witcher, l’atteso fantasy di Netflix che debutterà il 20 dicembre in tutti i paesi in cui opera Netflix. La serie è presente al Lucca Comics & Games con delle esperienze ...

The Witcher a Lucca Comics & Games : il nuovo trailer e una chiacchierata con le protagoniste : https://www.youtube.com/watch?v=2X0TgbQ5sQE Arriverà il prossimo 20 dicembre su Netflix l’attesa serie tv The Witcher, tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La produzione è stata presentata a Lucca Comics & Games 2019, con anche il lancio in anteprima mondiale del nuovo trailer. Presenti alla manifestazione, oltre allo stesso autore, anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, assieme alle due protagoniste ...

The Witcher in un nuovo teaser trailer che ci mostra la serie TV Netflix : Le acque sono rimaste abbastanza calme fino al ComiCon di San Diego, infatti come tutti ci saremmo potuti aspettare in occasione della celebre fiera mondiale sono stati fatti ulteriori annunci sull'attesissima serie Netflix dedicata a The Witcher.A mandare in visibilio i fan è stato un nuovo trailer, in particolare si tratta di un nuovo teaser trailer che ci mostra qualcosa di completamente inedito. Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere ...

Lucca Comics & Games 2019 - i dettagli sulle serie tv in anteprima da The Witcher a His Dark Materials : L'edizione 2019 del Lucca Comics & Games è pronta a partire e, tra film e videogiochi, promette di far spazio anche a una miriade di serie tv. Proviamo quindi a fare il punto della situazione segnalando gli eventi più attesi e le anteprime più promettenti che avranno luogo fra il 30 ottobre e il 3 novembre. Anteprime e proiezioni esclusive Marvel Sabato 2 novembre alle ore 19.00 il Cinema Centrale accoglierà Swamp Thing. I fan ...

La magia di Gwent The Witcher Card Game arriva su iPhone : come scaricarlo gratis da AppStore : Dopo aver infiammato PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One, Gwent The Witcher Card Game va finalmente ad incantare anche i nostri schermi touch. Ed in particolare quelli del colosso di Cupertino. CD Projekt RED ha infatti reso disponibile sui dispositivi targati Apple il suo gioco di carte ambientato nell'acclamato - e amatissimo! - universo di The Witcher, trilogia di giochi di ruolo ispirata all'antologia di romanzi dello scrittore polacco ...

GWENT : The Witcher Card Game sbarca su dispositivi iOS : GWENT: The Witcher Card Game di CD Projekt RED, creatori della serie di giochi The Witcher e del prossimo Cyberpunk 2077, è ora disponibile per iOS. I giocatori possono scaricare il titolo gratuitamente dall'App Store di Apple.In GWENT, i giocatori si scontrano con i loro amici in duelli frenetici che combinano bluff, decisioni veloci e un'attenta costruzione del mazzo. Le versioni per iPhone e iPad del gioco combinano il set completo di ...

L'autore di The Witcher Andrzej Sapkowski "emozionato e commosso" sul set della serie Netflix : L'autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, si stava "asciugando le lacrime" quando ha visitato il set dell'adattamento Netflix ambientato a Budapest, in Ungheria, stando alle affermazioni della showrunner Lauren S. Hissrich al MCM Comic Con di Londra.Hissrich è apparsa al fianco dell'attrice che interpreta Ciri, Freya Allan, in un panel alla convention quando le è stato chiesto della visita delL'autore sul set.Hissrich ha risposto: "era molto ...

Netflix al Lucca Comics 2019 con The Witcher e La Casa di Carta - ecco gli eventi dedicati : Lucca Comics 2019: Netflix porta The Witcher trasformando la città nel Continente. Presente anche La Casa di Carta con un padiglione dedicato alla serie. Il programma. Il Lucca Comics and Games si avvicina, e dopo l’annuncio di Sky che porterà l’anteprima di His Dark Materials il 2 novembre (leggi qui) anche Netflix aveva annunciato che avrebbe portato due serie tv. Una è The Witcher, una novità che arriverà nel 2020, e l’altra ...

Nella serie Netflix di The Witcher comparirà uno dei personaggi chiave presente nei libri : Sembra che presto riceveremo nuovi filmati e un trailer per la serie The Witcher di Netflix, ma, intanto, otteniamo alcuni dettagli interessanti dal Corriere della Sera, che è stato in esclusiva sul set della serie. Sul set il famoso quotidiano ha assistito a una scena in particolare che rivelava un nuovo personaggio per lo show che alcuni fan di lunga data conosceranno sicuramente. Stiamo parlando del principe Duny, precedentemente noto come ...

The Witcher di Netflix si mostra in alcune inedite immagini : Game of Thrones è ormai giunta al termine da qualche mese, ma amanti del genere fantasy non disperatevi, perché la serie TV in arrivo su Netflix, The Witcher, si mostra per voi in alcune nuove immagini. Una di queste ci consente di dare uno sguardo al nostro amato Geralt alle prese con un combattimento: lo vediamo infatti impugnare una spada pronto per aggredire quello che sembrerebbe un nemico, mentre dietro di lui a far da spettatori ci sono ...