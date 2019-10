Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Nonostante lasia stata risarcita e abbia ritirato la denuncia, Gianluca, 19enne originario di Piacenza, è statoa 8di carcere da scontare a Bangkok. Era volato nella capitale thailandese a fine agosto e, una volta atterrato, era stato riconosciuto come il responsabile deldella valigia della moglie di un generale. Da duesi trova in una stanza di 50 metri quadrati con altri 60 detenuti. Era stato proprio lui a raccontarlo in un videomessaggio che era riuscito a inviare al padre a inizio ottobre. Durante l’udienza di conciliazione del 29 ottobre, come ha riferito il cancelliere dell’Ambasciata italiana a Bangkok Giovanni Poggiani, hanno parlato a favore del 19enne tutte le parti in causa. Il poliziotto che si è occupato delle indagini sul caso, che è intervenuto per primo, ha chiesto clemenza perla moglie del generale, ...

TutteLeNotizie : Thailandia, Bilardelli condannato per furto a 8 mesi anche se ha risarcito la vittima (che… -