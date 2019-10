Terremoto magnitudo 6 5 nelle Filippine | panico sull’isola di Mindanao | gravi danni e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Un forte6.5 si è verificato: secondo le rilevazioni dell’Istituto geofisico statunitense USGS, la scossa è avvenuta alle ore 01:11 UTC ad una profondità di 10 km, con epicentro a 1 km sud da Kisante. L’evento ha generato ile migliaia di persone si sono riversatestrade.sono stati riportati in numerosi edifici. Al momento i media locali non riportano vittime. Il sisma è stato localizzato sull’isola di, già colpita da forti scosse nei giorni scorsi che hanno provocato 6 morti. Un hotel è crollato nella città di Kidapawan a causa della scossa: lo riporta Radyo Pilipinas, in un tweet in cui vengono pubblicate anche alcune foto del cedimento. BREAKING PHOTO: Hotel collapses in Kidapawan City, Philippines, following large 6.5-magnitude earthquake (Radyo Pilipinas) pic.twitter.com/b7wrMCbhRB — News ...

