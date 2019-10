Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 31 ottobre 2019 ultimi terremoti | orario

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 30 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte e all'alba tra Appennino centrale maceratese e cuneese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa significativa registrata nella notte e al primo mattino nel sottosuolo italiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Terremoto oggi in tempo reale - scossa in Umbria trema la terra a Cascia : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Umbria. Alle ore 8,14 un evento sismico di media intensità è avvenuto a Cascia in provincia di Perugia. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri dalla crosta terrestre. Molta preoccupazione tra la popolazione di Cascia e di altri paesini limitrofi. L’evento sismico è ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte generalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata una lieve scossa nel pordenonese. Al mattino moderata scossa percepita nel perugino, zona Cascia e...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Friuli - trema la terra in provincia di Pordenone : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento sismico di magnitudo 3,1, si è verificato alle ore 18,52 di oggi a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone. Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 13 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Meduno, Fanna, Frisanco e Sequals tutti ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte nuove lievi scosse nel Tirreno, a largo del cosentino, non avvertite. Rilevata una scossa debole anche in Emilia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Attività sismica elevata nelle ultime 36 ore sull'Italia. Nuove scosse nella notte, in particolare nel catanese con una scossa moderata ben avvertita, altre lievi...

Terremoto in tempo reale - la terra trema in Veneto - scossa a Venezia : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un nuovo Terremoto in Italia. Oggi, in tutta la penisola, è stata una giornata sismica molto intensa. Nella prima mattinata è avvenuto un forte Terremoto in Calabria, poi ci sono state lievi scosse in Umbria e una scossa di media intensità nella Laguna di Venezia. In particolare la scossa di media intensità, di magnitudo 3.3, che ha colpito Venezia è avvenuta alle ...

Terremoto in tempo reale - violenta scossa all’alba nel golfo di Policastro - trema forte la terra in Calabria : Una violenta scossa di Terremoto è avvenuta nella notte appena trascorsa nel mar Tirreno nel golfo di Policastro. L’evento sismico, di magnitudo 4.4, è stato localizzato in mare a una profondità di 11 chilometri dal livello del mare. La scossa è avvenuta alle 6,31 di oggi ed è stata avvertita anche a Cosenza città. I comuni dove la popolazione ha avvertito il tremolio della terra sono stati Scalea, Diamante, Belvedere ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ scosse nella notte avvertite in Molise, sino a Campobasso, e sulla Versilia con epicentro poco a nord di Viareggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - la terra ha tremato nel foggiano : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella tarda serata di ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è stato segnalato a Mattinata in provincia di Foggia. La scossa è avvenuta intorno alle 22,51 di ieri sera. L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni interessati sono stati oltre Mattinata, Monte ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Avvertite lievi scosse tra notte e primo mattino su livornese, pisano e crotonese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia - la terra trema in provincia di Catania : Oggi 23 ottobre alle ore 15,59 è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma una nuova scossa di Terremoto in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.7, è avvenuta nei pressi di Bronte in provincia di Catania. L’evento sismico ha interessato diversi paesi della provincia di Catania. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati Adrano, Maletto, Cesarò e Maniace. Il Terremoto è stato anche avvertito in ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Dopo una tranquilla rilevata una lieve scossa di Terremoto nel torinese al mattino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...