Terremoto Calabria | scossa al largo di Crotone DATI e MAPPE

Terremoto oggi - forte scossa in Calabria - la terra trema vicino a Crotone : Una forte scossa di Terremoto è stata rivelata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 3.9, è avvenuto in mare a pochi chilometri da Crotone in Calabria. Il Terremoto è stato registrato alle ore 7,58 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a un profondità di 20 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è stato avvertito su tutta la costa Jonica calabrese e in ...

Paura Terremoto Reggio Calabria e Messina - ma era una ordigno bellico : Timore per un terremoto a Reggio Calabria e Messina. Attorno a mezzogiorno la popolazione ha sentito nettamente un boato che scosso la terra e fatto tremare i vetri. In realtà, non si è trattato di una scossa ma di una esplosione controllata, come fa sapere Ingv. Gli artificieri del nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare hanno infatti fatto brillare in mare un ordigno bellico. L’esplosione è stata effettuata in mare, davanti al porto ...

Terremoto - ancora paura in Calabria : continua lo sciame sismico. E’ collegato ai vulcani sottomarini del Tirreno? : Non si arrestano le scosse di Terremoto che hanno causato grande paura nei giorni scorsi in Calabria, soprattutto nel cosentino tirrenico. Nell’area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse negli ultimi giorni. Ecco le scosse che si sono verificate tra ieri sera e la giornata di oggi: Sabato 26 ottobre ore 18:40 – magnitudo 2.0 Domenica 27 ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico in atto nel mar Tirreno : 27 scosse nelle ultime ore [MAPPE e DATI] : Ieri mattina la Calabria è stata svegliata dal Terremoto di magnitudo 4.4 che alle 06:31 ha provocato grande paura soprattutto nel cosentino tirrenico: da quel momento nella stessa area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con 27 scosse nelle ultime ore. Di seguito l’elenco aggiornato in ordine cronologico di tutte le scosse della zona: Sabato 26 Ottobre ore 15:51 ...

Terremoto Reggio Calabria - concessione contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati : Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari ...