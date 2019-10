Tennis | Qualificazioni Next Gen 2019 | sorteggiato il tabellone C’è Lorenzo Musetti

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) E’ stato reso noto ildelleper un posto da riserva (e non più, come avvenuto nei due anni precedenti, per un posto nel torneo) nelleGen ATP Finals, che coinvolgono otto valenti giovani italiani. Il passaggio dalla wild card diretta al posto da riserva è dovuto alla scalata di Jannik Sinner, che ha ricevuto un invito per misurarsi assieme ai sette migliori Under 21 del. C’è una novità tra i partecipanti rispetto all’elenco originale, in quanto un infortunio ha costretto Francesco Forti a dare forfait. Al suo posto, è stata concessa una wild card al romano Flavio Cobolli, figlio dell’ex valido giocatore Stefano. Questo il: Gian Marco Moroni (1)-Riccardo Balzerani (6) Enrico Dalla Valle (4)-Flavio Cobolli (8) (WC) Jacopo Berrettini (5)-(3) Giulio Zeppieri (2)-Emiliano Maggioli (7) Si giocherà ...

