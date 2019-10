Tennis | Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 | Gael Monfils la spunta in rimonta e conquista i

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019)con tantissima sofferenza riesce a prevalere nei confronti del moldavo Radu Albot (n.50 del mondo). Il transalpino lanel match valido per gli ottavi di finale deldi(Francia), superando il rivale con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 in 1 ora e 48 minuti. Un match giocato alla grande dall’outsider per un set e mezzo e poi, anche con un pizzico di fortuna,ha saputo cambiare l’inerzia del confronto e nella terza frazione non c’è stata storia. Il n.13 ATP, dunque, accede ai quarti di finale dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, uscito vittorioso in maniera inattesa dall’incontro con il tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo). Se il nativo didovesse superare il n.28 del ranking scavalcherebbe Matteo Berrettini nella rincorsa alle ATP Finals. Un traguardo, dunque, che si avvicina per il padrone di ...

