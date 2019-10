Tennis | Fognini eliminato al torneo Atp | l’italiano non la prende bene e se la prende con

ATP Parigi-Bercy - Fognini furente : “il Tennis sta peggiorando - non voglio né incontrare e né vedere i nuovi giocatori” : Il tennista ligure perde contro Shapovalov e viene eliminato dal Masters 1000 di Parigi, dicendo addio anche alle Finals Debutto amaro per Fabio Fognini al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il tennista ligure esce subito di scena contro Denis Shapovalov, dicendo dunque addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per le Finals 2019. AFP/LaPresse Un ko amarissimo per l’azzurro, che nel post gara ha espresso tutta la propria ...

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : nel giorno delle battaglie esce Fognini. Wawrinka - vittoria e ritiro. Avanti Tsitsipas e Bautista Agut - out Goffin : Giornata molto interessante e ricca di spunti, quella dell’ATP 500 di Basilea, con tutti gli incontri tranne uno conclusi al terzo set, motivo per cui il programma si è notevolmente allungato. esce di scena, purtroppo, Fabio Fognini. LA CRONACA DI KRAJINOVIC-FOGNINI La notizia che più sorprende è l’eliminazione del belga David Goffin, al quale il gigante americano Reilly Opelka rende sempre più complicato il cammino verso le ATP ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : risultati di mercoledì 23 ottobre. E’ Krajinovic l’avversario di Fognini al secondo turno : Oltre al match di Roger Federer, che ha travolto il moldavo Radu Albot lasciandogli solo tre game, si sono disputati altri due incontri di secondo turno e gli ultimi cinque del primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer Per prima cosa, Fabio Fognini conosce chi sarà il suo avversario nel secondo turno: è Filip Krajinovic, che nel derby serbo ha nettamente sconfitto Laslo Djere, l’ombra di quello della prima ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole contro ...

Tennis - Fabio Fognini dopo il successo contro Popyrin : “Contento del mio match - non facile contro l’australiano” : Può essere soddisfatto Fabio Fognini del proprio esordio nell’ATP di Basilea (Svizzera). Il n.2 d’Italia ha sconfitto in maniera autorevole l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 6-4, dominando letteralmente nel primo set e prendendosi una pausa nel secondo. Tuttavia, la differenza tecnica è stata evidente e il ligure ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, dando continuità al suo sogno: partecipare alle ATP ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...

