Tennis | Fed Cup 2019 | le convocate di Australia e Francia Mladenovic e Garcia nella tana

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Roger Federer rinuncia al torneo francese - Andreas Seppi in tabellone : Importanti novità arrivano in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy di Tennis. Roger Federer, vincitore del 103° torneo in carriera a Basilea (Svizzera), ha rinunciato a disputare la rassegna francese, dando appuntamento ai tifosi transalpini al Roland Garros 2020, confermando quindi la sua presenza nel Major parigino l’anno venturo. Un forfait che buona parte degli addetti ai lavori si aspettavano, intuendo la programmazione del ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer domina Alex De Minaur e conquista il suo 103° titolo - il decimo a casa sua : Nella quindicesima finale disputata nella sua città natale Roger Federer vince per la decima volta il torneo di casa, l’ATP 500 indoor di Basilea, e conquista il suo 103° titolo nel circuito maggiore ATP travolgendo in finale con un doppio 6-2 in un’ora e 8 minuti l’australiano Alex De Minaur e portandosi a sole 6 lunghezze dai 109 di Jimmy Connors. Un trionfo che non è mai stato in discussione lungo tutta la settimana, nella quale il ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer batte Stefanos Tsitsipas e va in finale - dove trova Alex De Minaur : Nella seconda semifinale dell’ATP 500 indoor di Basilea disputata oggi Roger Federer ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco il greco Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la quindicesima volta la finale del torneo di casa sua e domani andrà alla caccia del successo numero 103 in un evento del circuito maggiore ATP, il decimo nella città svizzera. Un break per set a favore di Federer che dopo aver già avuto tre possibilità per ...

Tennis - tutti i segreti di Sinner : “amo la tv e mangio carote - ma non datemi gli insetti. Federer? Il mio preferito” : Il Tennista azzurro ha raccontato i propri segreti, rivelando di amare Federer e di aver imparato molto da Wawrinka Lunedì diventerà il più giovane del 2019 nella top-100, ma Jannik Sinner non sorride più di tanto per non essere riuscito a battere Gael Monfils a Vienna, fallendo l’accesso ai quarti di finale. AFP/LaPresse Una battuta d’arresto che non cancella le ottime prestazioni dell’azzurro in queste ultime settimane, ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : forfait di Stan Wawrinka per un problema alla schiena - Roger Federer direttamente in semifinale : Poco dopo il termine del suo vittorioso (e lottato) match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, Stan Wawrinka annuncia il proprio ritiro dal torneo ATP 500 di Basilea. La motivazione risiede in un dolore alla schiena già presente e lamentato dallo svizzero in maniera più importante nel corso dell’ultimo game del suo incontro, vinto in 2 ore e 32 minuti per 6-3 3-6 7-5. La conseguenza di ciò è che Roger Federer non ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer spazza via Radu Albot e va ai quarti : Serve poco più di un’ora a Roger Federer per raggiungere i quarti di finale del torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea: l’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, sul cemento indoor spazza via il malcapitato moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-0 6-3 ed ora affronterà il vincente della sfida lo statunitense Frances Tiafoe e l’altro beniamino di casa, Stan Wawrinka. Senza storia il primo set, con Federer che ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

Tennis - ATP 500 Basile 2019 : sorteggiato il tabellone. Fognini verso la sfida con Tsitsipas - ci sono Federer e Bautista Agut : È stato sorteggiato il tabellone del Torneo ATP 500 di Basilea che andrà in scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor della località svizzera, si tratta di un appuntamento cruciale per la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. Matteo Berrettini sarà impegnato a Vienna e osserverà da vicino i risultati di due diretti avversari per l’accesso all’atto conclusivo della stagione: lo spagnolo Roberto Bautista Agut e Fabio ...

Tennis - Roger Federer : “Quando smetterò mi piacerebbe insegnare ai giovani - magari nell’accademia di Nadal” : Roger Federer si avvicina alla conclusione del suo 2019 ma, come spesso gli capita negli ultimi tempi, tutti i discorsi che lo riguardano vanno a puntare sul post-carriera. La stagione 2020 sarà davvero l’ultima per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam? Lo svizzero per il momento ha annunciato che la sua volontà sarà di giocare sia le Olimpiadi di Tokyo che il Roland Garros, come accaduto nel 2019, quando venne eliminato da Rafa ...

Tennis - Roger Federer parteciperà al Roland Garros 2020 : “A Parigi ci sarò!” : Roger Federer svela ulteriormente i propri programmi in vista dell’anno venturo. Dopo aver annunciato la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’asso svizzero del Tennis (attuale n.3 del mondo) ha rivelato in un’intervista concessa alla CNN che sarà al via del Roland Garros 2020. "I WILL PLAY THE FRENCH OPEN"@RogerFederer confirme sa présence à Roland-Garros en 2020#HomeOfTennis ...