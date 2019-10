Sudan | UNICEF | 120 bambini muoiono ogni giorno per denutrizione e cause correlate

Sudan - UNICEF : 120 bambini muoiono ogni giorno per denutrizione : L’UNICEF lancia l’allarme: decenni di conflitto e sottosviluppo in Sudan hanno lasciato milioni di bambini vulnerabili. Oltre il 38% dei bambini sotto i 5 anni soffrirebbe di ritardo della crescita (troppo basso per la sua età) e circa il 17% sarebbe deperito (troppo magro rispetto all’altezza); circa 120 bambini muoiono ogni giorno a causa di denutrizione e cause correlate; 2,6 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza ...