Subito il Huawei Nova 5T in offerta su Amazon | prezzo al 31 ottobre

Subito beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite - aderire al programma fino al 4 novembre : Bel modo di cominciare il weekend per chi aspetta da tempo la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite. Proprio in Italia il programma sperimentale è appena partito, solo a qualche ora di distanza rispetto a quanto accaduto in Europa nel pomeriggio di ieri 25 ottobre. Quali sono i primi dettagli disponibili sul pacchetto software di test? Proprio come un fulmine a ciel sereno, meno di 24 ore fa, il programma beta è stato appunto reso disponibile ...

6 grosse novità per la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 : cosa cambia Subito : La beta EMUI 10 offre corpose novità si Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: come raccontato anche nella giornata di ieri pure in Italia il firmware 338 con a bordo la nuova interfaccia software nella sua versione sperimentale ha fatto capolino. Dunque è arrivato pure il momento di chiarire quali siano i cambiamenti del rilascio tanto atteso, quelli più importanti che avranno pure un sicuro impatto nell'utilizzo quotidiano dei top di gamma. Nuova ...

Sconto Subito Mediaworld fino a 500 euro : quanto si risparmia su Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e iPhone XR : La nuova iniziativa Sconto subito Mediaworld parte oggi 18 ottobre e proseguirà per tutto il weekend fino alla mezzanotte di domenica 20 ottobre. La promozione prevede 4 fasce di Sconto applicate immediatamente in carrello per altrettante quote di spesa dei clienti della catena di elettronica online come nei negozi fisici. Prima di scendere nel dettaglio dei migliori sconti garantiti su Huawei P30 Lite ma pure Samsung Galaxy S10 e iPhone ...

Subito miglioramenti per la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : patch in uscita ad ottobre : Sta arrivando solo in questi giorni in Italia, ma le ultime ore ci hanno già regalato le prime novità software per quanto riguarda un modello come il cosiddetto Huawei Mate 30 Pro. Nello specifico, dopo aver portato alla vostra attenzione le ultime novità per quanto concerne le potenziali sorprese per i servizi Google, come avrete notato tramite l'approfondimento di ieri, oggi 8 ottobre occorre dedicare una parentesi al primo aggiornamento ...

Le vendite della coppia Huawei Mate 30 partono col piede giusto : è Subito un successo in Cina : Il lancio cinese della serie Huawei Mate 30 promette molto bene: grazie a sconti di lancio fino al 40% gli smartphone hanno fatto guadagnare all’azienda più di 64 milioni di euro solamente nel primo minuto sul sito VMail.com. Il modello 5G arriverà solamente a novembre ma vendere Huawei Mate 30 a circa 513 euro invece che a 799 è stata una mossa che non poteva che avere questo risultato. Nonostante ciò il modello base è ancora disponibile ...

Non arriveranno Subito in Europa i Huawei Mate 30? Ipotesi purtroppo da considerare : Domani 19 settembre verranno presentati a Monaco di Baviera i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, insieme agli altri due rappresentanti della line-up, ovvero il Mate 30 RS ed il Mate 30 Lite (rispettivamente versione di lusso e modello economico dell'ammiraglia). Potrebbero non iniziare con il piede giusto questi gioielli per via del ban USA imposto all'OEM cinese dall'amministrazione Trump. Ormai è risaputo che i prossimi dispositivi prodotti ...

Evoluzione Kirin 990 Subito su Huawei Mate 30 : i suoi punti di forza : Si è appena conclusa la presentazione del processore Huawei Kirin 990 nel corso di un evento apposito presso l'IFA di Berlino. Dalla voce di Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, si è compresa la nuova portata evolutiva della componente hardware che, non a caso, è stata lanciata con il claim "Rethink Evolution". Sempre da referente è stato reso noto come la specifica unità sarà già bordo dei nuovi Huawei Mate 30 in presentazione il ...