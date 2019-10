Storie di paura per Halloween | raccontate dalle tue star preferite

Paura a Storie italiane : interviene la polizia. Eleonora Daniele in preda all’ansia. Cosa è successo : Momenti di tensione a Storie italiane: è successo durante il servizio di Vittorio Introcaso. Si trattava di un servizio realizzato a Bologna, in un quartiere conosciuto come uno dei quartieri dello spaccio. Nella via in questione i cittadini sono costretti a vivere nella Paura: temono che gli spacciatori che si aggirano e “lavorano” sotto casa loro possano aggredirli. Non è la prima volta che si affrontano problemi di questo tipo e il servizio ...