Stati Uniti | Nancy Pelosi | “Indagine contro Trump necessaria | stiamo difendendo la

Formula 1 - dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in Tv : Il Mondiale di Formula Uno volge al termine ed è giunto al diciannovesimo appuntamento stagionale, in programma ad Austin, negli Stati Uniti, gara in cui Lewis Hamilton cercherà di fare il possibile per confermare la vittoria ottenuta una settimana fa in Messico e conquistare punti importanti che potrebbero renderlo più vicino a un nuovo titolo […] L'articolo Formula 1, dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in Tv è stato realizzato ...

La Camera degli Stati Uniti ha avviato ufficialmente il procedimento di impeachment contro Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione necessaria per avviare ufficialmente la procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump. Le audizioni e le indagini sono iniziate già da cinque settimane, ma il voto di oggi

Stati Uniti - la Camera approva procedure di impeachment per Donald Trump : La Camera degli Stati Uniti approva procedure per impeachment di Donald Trump. La Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato la risoluzione che fissa le regole per avviare la seconda fase dell’indagine sul possibile impeachment per il presidente Usa. Pur essendo un voto procedurale, si tratta del primo voto dell’aula sulla delicata questione che riguarda il futuro del presidente. Si tratta di un voto che di fatto anticipa ...

Archie - «l'americano» : esordio negli Stati Uniti per il Ringraziamento?

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e negli Stati Uniti : Lavinia Greci Da qualche ora i tre social network, tutti appartenenti al colosso di Zuckerberg, presentano problemi di caricamento e condivisione. Il malfunzionamento segnalato su Twitter e confermato da Down Detector Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, ...

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano per alcuni utenti in Europa e negli Stati Uniti : Instagram, Facebook e WhatsApp, due dei più popolari social network e il servizio di messaggistica più usato al mondo, non stanno funzionando a molti utenti in Europa e negli Stati Uniti. Su Twitter stanno arrivando diverse segnalazioni (soprattutto sotto l’hashtag

“Genocidio armeno” - ritorna la tensione Stati Uniti-Turchia. Erdogan : la risoluzione Usa è senza valore : La risoluzione approvata ieri dalla Camera dei Rappresentanti Usa che riconosce il "genocidio armeno" da parte dell'impero Ottomano durante la Prima Guerra Mondiale "non ha nessun valore" per la Turchia. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan è netto, ribadendo la "condanna" gia' espressa dal suo ministero degli Esteri, che stamani ha convocato l'ambasciatore americano ad Ankara David Satterfield per protestare contro la risoluzione e ...

HBO Max : prezzi - data di lancio negli Stati Uniti e le nuove serie tv ordinate : HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros. Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente il mercato americano, ...

Negli Stati Uniti gli atleti universitari potranno cominciare a guadagnare con gli sponsor : La NCAA (National Collegiate Athletic Association), l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, consentirà agli atleti dei college, cioè quelli che praticano sport per conto dell’università che frequentano, di guadagnare soldi con le sponsorizzazioni,

Stati Uniti - la Camera riconosce formalmente il genocidio armeno e chiede a Trump di imporre sanzioni contro la Turchia : La Camera degli Stati Uniti ha riconosciuto in modo bipartisan, quasi all’unanimità (405 sì su 435 voti, di cui 11 contrari) una risoluzione che invita a “commemorare il genocidio armeno” e a “rifiutare i tentativi di associare il governo americano alla sua negazione”, nonché a educare sulla vicenda. L’approvazione è stata salutata con un lungo applauso in aula. Si tratta del primo riconoscimento formale da parte di ...

La Camera degli Stati Uniti ha riconosciuto il genocidio armeno : La Camera bassa del parlamento statunitense, la Camera dei Rappresentanti, ha riconosciuto il genocidio armeno, lo sterminio sistematico degli armeni nei territori dell’Impero ottomano che tra il 1915 e il 1923 causò circa 1,5 milioni di morti. In particolare la

Aborto - giudice federale blocca la legge anti-aborto dell’Alabama : “Sfida la Costituzione degli Stati Uniti” : Avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 15 novembre, ma un giudice federale l’ha bloccata: “Sfida la Costituzione degli Stati Uniti“. Si tratta della legge anti-Aborto firmata lo scorso maggio dalla governatrice dell’Alabama Kay Ivey e approvata dal Senato di Stato americano: interruzione di gravidanza proibita anche in caso di stupro o incesto. La misura più restrittiva di tutti gli Stati Uniti. Secondo il giudice, ...

Stati Uniti - polizia lo ferma in stato di ebbrezza ma lui non ha bevuto : è una rara sindrome : Lo avevano fermato mentre era bordo della sua macchina ed eseguendo un esame di routine per misurare il livello di alcol nel sangue, lo avevano trovato positivo, visto che il paramento era più del doppio del limite legale. Ai poliziotti che lo interrogavano aveva, però, assicurato di non aver bevuto niente, ma né i medici, né gli agenti avevano creduto alla sua versione. Eppure aveva detto la verità. È accaduto negli Stati Uniti, a un uomo di 46 ...

Al Baghdadi : solo gli Stati Uniti sono in grado di fare blitz anti-terrorismo in territorio arabo : Che significa il blitz americano contro il capo dell’ISIS Al Baghdadi anche in un’epoca in cui sono scomparsi gli equilibri che a lungo hanno governato il sistema internazionale? Lasciamo stare la manifestazione narcisistica di Trump che si è autocelebrato nelle parole (“il genio del nostro grande Presidente”) e nella foto circondato da alti funzionari e generali, con un atteggiamento volto a contrastare il ...