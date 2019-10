Star Wars | The Old Republic ha registrato quasi un miliardo di dollari in entrate totali

Star Wars : Battlefront - nonostante le polemiche sulle loot box - ha avuto comunque successo : La serie Star Wars: Battlefront di Electronic Arts ha avuto un enorme successo commerciale, nonostante tutto il clamore causato dalle loot box e le microtransazioni. L'editore ha infatti confermato nel suo ultimo rapporto che Star Wars: Battlefront del 2015 ed il sequel Battlefront II del 2017 hanno venduto complessivamente 33 milioni di unità.Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui i numeri delle vendite sono suddivisi per titolo. ...

Sherlock Holmes e Star Wars : Jedi Starfighter tra i Games With Gold di novembre per Xbox One ed Xbox 360 : Con un po' di ritardo, Microsoft ha svelato quali saranno i giochi disponibili a titolo gratuito sull'Xbox Live Gold di novembre. Sebbene i titoli non siano così avvincenti, ce ne sono un paio che potrebbero interessare.Visto che Star Wars Jedi: Fallen Order uscirà il 15 novembre, per spezzare la monotonia dell'attesa potrete provare dal 1° al 15 novembre Star Wars: Jedi Starfighter, titolo originariamente pubblicato per Xbox nel 2002.Invece, ...

Star Wars Jedi : Fallen Order - EA prevede di distribuire 6-8 milioni di unità entro marzo 2020 : È passato molto tempo da quando abbiamo visto un gioco di Star Wars incentrato sulla modalità single player. Ciò rende Star Wars Jedi: Fallen Order un gioco speciale che, tra le altre cose, si appresta ad uscire a ridosso del prossimo film del franchise. Quindi l'editore si aspetta che Fallen Order abbia del potenziale per avere un grandissimo successo in tutto il mondo.Durante il loro rapporto finanziario, Electronic Arts ha previsto una ...

EA al lavoro su un nuovo Star Wars che potrebbe vedere la luce nel 2022 : Durante una chiamata agli investitori, EA ha condiviso le sue aspettative di vendita riguardo Star Wars Jedi: Fallen Order. Secondo i risultati pubblicati riguardanti il suo anno finanziario, il nuovo gioco, che arriverà a novembre, dovrebbe registrare tra le 6 e le 8 unità spedite prima della fine dell'anno fiscale 2020, vale a dire entro la fine di marzo 2020.La società ha inoltre affermato che entrambi i giochi di Star Wars Battlefront hanno ...

Star Wars Jedi : Fallen Order si mostra nel Trailer di lancio : In previsione della release di Star Wars Jedi: Fallen Order, EA e Respawn Entertainment ne hanno rivelato il Trailer ufficiale mostrando un’anteprima dei momenti epici della saga, dei combattimenti con la spada laser e dell’eclettico cast, droide BD-1 incluso, che renderanno unica l’esperienza del gioco titolo disponibile a partire dal 15 novembre. Star Wars Jedi: Fallen Order si sviluppa con le avventure di Cal ...

Star Wars Jedi : Fallen Order si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Electronic Arts e lo sviluppatore Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order.Ecco una panoramica del gioco, tramite EA:"Un'avventura che attraversa la galassia ti aspetta in Star Wars Jedi: Fallen Order, un nuovo adventure action in terza persona di Respawn Entertainment. Questo gioco single-player basato sulla storia ti mette nel ruolo di un Jedi Padawan che è sfuggito per un pelo ...

Perché David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato la nuova trilogia di «Star Wars» : David Benioff e D.B. Weiss abbandonano il progetto Star Wars. In agosto il duo di autori de Il Trono di Spade hanno firmato un accordo milionario con Netflix, che con 200 milioni di dollari l'aveva spuntata rispetto alle offerte di altre aziende, tra cui la stessa HBO, che s'è dovuta rassegnare a dire addio a due dei suoi maggiori sceneggiatori. L'agenda di Benioff e Weiss, però, era già piuttosto piena prima di ...

I creatori della serie tv “Game of Thrones” hanno rinunciato a fare una nuova trilogia di “Star Wars” : David Benioff e D.B. Weiss, creatori della serie tv Game of Thrones, hanno abbandonato il progetto di realizzare una nuova trilogia di Star Wars, il cui primo episodio avrebbe dovuto uscire al cinema nel 2022. I due lo hanno annunciato in esclusiva al sito Deadline,

The Mandalorian - il nuovo trailer della serie tv di Star Wars : https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs “Il cacciatore di taglie è un mestiere complicato“: è questa l’ammissione che si sente pronunciare nel nuovo trailer di The Mandalorian, la prima serie tv live-action tratta dall’universo narrativo di Star Wars. La produzione farà il suo debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma Disney+, che il colosso cinematografico lancia il prossimo 12 novembre (da noi nel 2020) ...

Porsche-Lucasfilm<br> - Zuffenhausen progetta un'astronave di fantasia per Star Wars : La Porsche ha avviato una collaborazione con la Lucasfilm per realizzare un modello di astronave di fantasia che verrà presentato in occasione delluscita del nono episodio della saga di Star Wars, "L'ascesa di Skywalker".Il progetto. I team di designer scelti per la partnership sono due: nelle prossime settimane, si incontreranno a Stoccarda e a San Francisco per dare il via ai lavori. Alla prima mondiale del film, il ...

Il director di Star Wars Jedi : Fallen Order parla delle influenze di God of War 3 nello sviluppo del gioco : Abbiamo imparato moltissimi nuovi dettagli sull'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order, come l'assenza di un sistema di viaggio veloce. Ora emerge un'altra piccola curiosità su Stig Asmussen, l'uomo che ha anche diretto l'amato God of War 3 e che dirige i lavori su Fallen Order.Fallen Order è, ovviamente, un gioco molto diverso dal gioco precedente di Asmussen, ma ha preso spunti dal suo lavoro precedente e li ha inseriti nel suo lavoro sul ...

Inizialmente Star Wars Jedi : Fallen Order era un progetto completamente diverso : Star Wars vanta una lunga collaborazione con Electronic Arts che, a quanto pare, non finirà molto presto. La società offre giochi intensi nell'universo di Star Wars e non ha paura di sacrificare nuove IP per farlo. Scopriamo ora che Star Wars: Jedi Fallen Order era destinato a diventare un gioco completamente nuovo prima che EA decidesse che si sarebbe adattato meglio all'universo Jedi.Nel nuovo numero di Official Xbox Magazine, possiamo trovare ...

Star Wars Jedi : Fallen Order proporrà una personalizzazione della spada laser ispirata da Disneyland : Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe essere una storia originale per il franchise, ma ci saranno molte cose familiari per i fan dell'amata serie. Ci saranno luoghi che conosceranno, tutti i tipi di creature e personaggi iconici, ma probabilmente niente è più iconico della celebre spada laser. Fallen Order consentirà diverse opzioni di personalizzazione e l'ispirazione per la spada è venuta da un luogo inaspettato.Il franchise di Star Wars è ...

