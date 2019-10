Squash | Mondiali femminili 2019 | finale tutta egiziana tra le prime due teste di serie

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La location è quella di casa, a Il Cairo, e le egiziane si stanno esaltando: siamo alle fasi finali dei–20 PSA Women's WorldChampionship, idial femminile. L'ultimo atto, laper la medaglia d'oro, sarà tra leduedidel tabellone: a sfidarsi due egiziane. Predominanza per le egiziane che avevano addirittura cinque atlete su otto nei quarti die quattro su quattro in semi. Oggi sono andate in scena proprio le sfide tutte dedicate alle padrone di casa: la numero uno del tabellone Raneem El Weleily ha battuto per 3-1 la connazionale Nouran Gohar (andato via rapido il primo set per 11-2 per la meno quotata, poi la netta rimonta). Pochi problemi anche per Nour El Sherbini: 3-0 ad Hania El Hammamy. gianluca.bruno@oasport.it