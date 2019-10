Sorelle di 8 e 14 anni costrette dalla madre a girare video porno | il blitz nella casa

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Durante ilin, oltre a diverse decine di sex-toys e altro materiale ora in mano agli inquirenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tanti giocattoli. Già, perché le vittime di una assurda storia di violenza, di 14 e otto, erano semplicemente delle bambine,lorodeisessualmente espliciti da inviare poi ad alcuni distributori di pedografia. Sono agghiaccianti le accuse rivolte ad una donna di 35, di nazionalità svedese ma residente a Benalmadena (Malaga), arrestata insieme ad altre cinque persone dopo un’operazione congiunta delle forze dell’ordine svedesi e spagnole. Gli altri arrestati, tutti connazionali della donna e residenti in Svezia, sono invece stati fermati dalle autorità scandinave. L’accusa a loro carico è quella di aver pagato la donna per queisessualmente espliciti di due ...

gmbea : @vienidameRai @MicheleCucuzza2 @caterinabalivo Le mie sorelle non vedevano Michele Cucuzza da anni, lo hanno ricono… - GreenEy87171873 : RT @francycognato: SONO DUE ANNI E MEZZO CHE ASPETTO DIETRO QUESTA RETE Il mio nome è JACKSON.Ero un cucciolo scheletrico quando Francy mi… - sea_shanty : Già, I figli. River Jude fu il primo, 1970, omaggio al Fiume della Vita di 'Siddharta' e a 'Hey Jude'. Gli altri ve… -