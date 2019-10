Sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia | si laurea e diventa

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Veronica D’Ascenzo a 7 anni èalsuaelementare durante il terremoto del 2002 a Sandi. Si è ripresa alla grande ed oggi, a 24 anni, èta insegnante. Ora lotta per ottenere scuole più sicure: lo deve ai suoi 27 compagni e a una maestra, morti quel maledetto giorno, ai quali ha dedicato la tesi.

