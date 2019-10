Sonia Lorenzini | “Damante? Ho già chiarito la mia posizione con la De Lellis”

Gabriele Parpiglia : 'Mi risulta che Damante abbia tradito Giulia pure con Sonia Lorenzini' : Se Giulia De Lellis ha preferito non fare i nomi delle donne con le quali Andrea Damante l'ha tradita nel libro che ha appena scritto, ci stanno pensando le riviste di gossip a soddisfare la curiosità di molti a riguardo. Il giornalista Gabriele Parpiglia , per esempio, in una recente intervista ha fatto sapere che il dj avrebbe avuto un flirt anche con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e amica dell'influencer. Nuovi rumors sui ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini a Venezia. Disastro intimo : si apre la gonna in pubblico - micro-slip in vista : Alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia erano presenti anche molti volti noti del programma di Maria DeFilippi, Uomini e donne in onda su Canale5. La cosa non deve tuttavia stupire in quanto, ormai da qualche anno, l’evento ospita sia le star della settima arte, che quelle del web e