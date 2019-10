Sonia Bruganelli bomba sexy A teatro di presenta così e lascia senza parole Ma la

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di ‘Perché parlavo da solo’ (pp.336, euro 19), il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico alla ricerca del senso della vita che arrivato in libreria il 1 ottobre per Rizzoli in cui Bonolis si interroga sul mondo. Ma anche sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull’amore e la famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione e su Roma. Un libro da consegnare ai suoi figli e a tutti quelli che nel tempo l’hanno apprezzato o anche criticato che statoto in un tour nei teatri italiani: il primo appuntamento è stato alManzoni di Milano con Bonolis in dialogo con Mario Calabresi.A Roma l’appuntamento è stato il 29 ottobre alEliseo con Walter ...

Spazio_Gossip : Paolo Bonolis fra l’amore per la scrittura e quello per la moglie Sonia Bruganelli - MariadeFilippi5 : Paolo Bonolis fra l’amore per la scrittura e quello per la moglie Sonia Bruganelli - UominiedonneTV : Paolo Bonolis fra l’amore per la scrittura e quello per la moglie Sonia Bruganelli -