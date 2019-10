Sondaggi elettorali | in calo la Lega ma nel centrodestra è boom di Fratelli d’Italia

Sondaggi elettorali Ipsos : over 65 - voto conteso tra Lega e PD : Sondaggi elettorali Ipsos: over 65, voto conteso tra Lega e PD Una Lega al 35,4% sopra di un punto rispetto al consenso ottenuto alle europee e un Fratelli d’Italia sottostimato al 6,3%, due punti indietro a Forza Italia rilevata all’8,2%. Sono i dati degli ultimi Sondaggi elettorali Ipsos per il Corriere della Sera rilasciati il giorno prima delle regionali umbre di domenica 27 ottobre. A parte il valore del Carroccio che ...

Sondaggi elettorali Tecnè : effetto Umbria - centrodestra in forte crescita : Sondaggi elettorali Tecnè: effetto Umbria, centrodestra in forte crescita La vittoria alle regionali umbre ha un primo effetto benefico per le forze di centrodestra. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè realizzati subito dopo la consultazione per la trasmissione televisiva Quarta Repubblica. Secondo la rilevazione, la Lega guadagna l’1,4 e si porta al 34,4%, un valore che i nostri Sondaggi TP segnalavano già da un mese. ...

Ultimi Sondaggi elettorali Emilia e Calabria - si profila un’ondata verde-Lega come in Umbria? : Dopo la schiacciante vittoria in Umbria del Centrodestra, grazie al grande successo elettorale della Lega di Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, si profila anche nelle due prossime regioni al voto, Emilia e Calabria, una vittoria per la destra. In Umbria la vittoria è stata netta con Donatella Tesei nuovo presidente della regione che ha ottenuto il 57,5% dei voti. Il 26 gennaio saranno chiamati gli Emiliani e i ...

Sondaggi elettorali Ixè : Fratelli d’Italia sfiora il 10% - M5S dietro al Pd : Sondaggi elettorali Ixè: Fratelli d’Italia sfiora il 10%, M5S dietro al Pd Il voto in Umbria fa avanzare la Lega che però rimane ancora sotto i valori ottenuti alle ultime europee. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca realizzati tra il 28 e il 29 ottobre. L’istituto sonda il Carroccio in crescita dello 0,4 al 30,9%. Meglio fa Fratelli d’Italia che si avvicina alla doppia cifra passando dall’8,7 di una ...

Sondaggi politici elettorali : Movimento 5 Stelle davanti al PD - Lega al 33 - 6% : Nelle scorse ore SWG ha reso note le nuove intenzioni di voto ai partiti da parte dei cittadini. I Sondaggi politici pubblicati dal TG La7, risalenti al 27 ottobre 2019, mostrano un cambio di posizioni alle spalle della Lega, che rimane sempre al comando nonostante un leggero calo. Si registra il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del PD. I pentastellati di Luigi Di Maio si riprendono, seppur di poco, il secondo posto. Il distacco dalla ...

Sondaggi elettorali SWG : le ultime stime prima del voto umbro : Sondaggi elettorali SWG: le ultime stime prima del voto umbro L’ultimo Sondaggio di SWG effettuato prima delle regionali in Umbria mostravano una Lega in calo e il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico. Il Sondaggio mostrato nell’ultima edizione del TG di La7 prima di conoscere i risultati delle regionali in Umbria evidenziava una forte crescita di Fratelli d’Italia (almeno nel panorama ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 28 ottobre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 28 ottobre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S crolla al 14 - 7% - Italia Viva al 6 - 6% : Sondaggi elettorali Winpoll: M5S crolla al 14,7%, Italia Viva al 6,6% Nella giornata delle regionali umbre, Winpoll è uscito con una rilevazione che vede il Movimento 5 Stelle precipitare al 14,7%. Si tratta del valore più basso registrato dai Sondaggi elettorali in questo momento storico. Una cifra così, dalle parti del Movimento non la vedevano dal 2013. Si doveva ancora votare per le Politiche. Poi c’è stato un lungo sali e scendi ...

Sondaggi elettorali Tecnè : calo importante per Pd e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Tecnè: calo importante per Pd e Movimento 5 Stelle Il trend delle rilevazioni demoscopiche dell’ultima settimana con la Lega in crescita e Pd e Movimento 5 Stelle in forte calo erano il prodromo di quanto poi sarebbe successo ieri in Umbria con il centrodestra che ha stravinto le regionali. Anche i Sondaggi elettorali realizzati da Tecnè venerdì 25 ottobre per l’Agenzia Dire davano questo sentore. Secondo la ...

Sondaggi elettorali Tecnè : calo importantei per Pd e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Tecnè: calo importantei per Pd e Movimento 5 Stelle Il trend delle rilevazioni demoscopiche dell’ultima settimana con la Lega in crescita e Pd e Movimento 5 Stelle in forte calo erano il prodromo di quanto poi sarebbe successo ieri in Umbria con il centrodestra che ha stravinto le regionali. Anche i Sondaggi elettorali realizzati da Tecnè venerdì 25 ottobre per l’Agenzia Dire davano questo sentore. Secondo la ...

Sondaggi elettorali TP - la coalizione di centrodestra al 49% : Sondaggi elettorali TP, la coalizione di centrodestra al 49% Questa settimana come Termometro Politico abbiamo rilevato nei nostri Sondaggi elettorali oltre alle intenzioni di voto per i partiti anche quelle per le coalizioni, considerando che è ancora in vigore il Rosatellum che implica il voto nei collegi. A livello di singole forze si registra un aumento della Lega che supera il 35% e va al 35,2%, a spese dei principali partiti della ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi - la Lega sfonda il muro del 35% - profondo rosso per Pd e M5S - sale ancora Fratelli d’Italia - Italia Viva raggiunge Forza Italia : Una cavalcata pazzesca quella della Lega, che in poche settimane, ha recuperato tutto quello che aveva perso subito dopo la crisi di governo dello scorso agosto. La Lega, secondo gli Ultimi sondaggi pubblicati da Termometro Politico, nel giro di due mesi ha recuperato quasi il 5% delle intenzioni di voto.Il partito di Salvini si attesta al 35,2% delle intenzioni di voto. Una percentuale strabiliante quella della Lega che sembra non ...

Sondaggi politici elettorali : Lega cresce ancora - Salvini nettamente primo tra i leader : La trasmissione di La 7 Coffee Break ha dedicato un ampio spazio agli ultimi Sondaggi relativi al gradimento che i potenziali elettori hanno nei confronti delle forze politiche e alla fiducia che nutrono rispetto ai leader di ciascun partito. I dati registrati da Termometro Politico risultano particolarmente positivi per la Lega e Matteo Salvini, che vedono incrementare i propri numeri. Un dato di fatto importante che arriva in una fase in cui ...