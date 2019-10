Somalia | Save the Children | almeno 100mila bambini costretti a fuggire dalle proprie case

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019)200.000 persone – tra cui100.000– sono state costrette anella città di Beledweyne a seguito delle forti piogge che continuano ad imperversare nelle regioni di Hiraan e Bakool nellacentrale. È l’allarme lanciato dathe, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare ia rischio e garantire loro un futuro. Lo staff ditheracconta di interi quartieri sott’acqua, con famiglie in fuga su trattori, carri trainati da asini, barche e perfino a piedi. Decine di migliaia di famiglie con un disperato bisogno di cibo, acqua e altre necessità di base, vivono ora in campi improvvisati su terreni rialzati nelle aree circostanti maggiormente colpite. Secondo il governo somalo, quasi l’85% degli abitanti di Beledweyne, che conta quasi 400.000 abitanti, è stato ...

