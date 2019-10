Smog | il 3 novembre domenica ecologica a Bologna | Imola e nell’hinterland

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In un contesto di sempre maggiore consapevolezza dell’emergenza climatica, una sfida che il Comune diha accolto anche con i nuovi criteri di accesso alla ZTL che entreranno in vigore il 1° gennaio, tornano le misure per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria. Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 il Comune di, nell’ambito del PAIR “Piano Area Integrato Regionale 2020”, mette in campo un complesso di provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 nell’aria. I provvedimenti sono contenuti in una ordinanza del Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture, e agiscono sulla limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti. Una seconda ordinanza, del Settore Ambiente, riguarda invece i generatori di calore alimentati a biomasse e stabilisce che negli immobili in cui è ...

