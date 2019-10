Sky Arte racconta Kaiser | truffatore per il mondo del calcio

Martedi 29 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Out of Blue - Indagine pericolosaPatricia Clarkson, Toby Jones e James Caan in un thriller ipnotico. Una detective, incaricata di scoprire l'assassino di un'astrofisica, finisce in un buco nero di inspiegabili eventi (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) GreaseTrasposizione Cinematografica di un grande successo di Broadway. Lo studente Danny è considerato dai compagni un duro e un rubacuori. Durante le vacanze ha conosciuto una ...

Sky Sport NBA - Si parte con la Regular Season del grande basket americano : Tutto pronto, si parte! Anche quest’anno, e fino alla stagione 2022-2023, il grande basket americano NBA è di casa su Sky, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 206), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre il via alla 74^Regular Season, che si concluderà il 15 aprile 2020; seguiranno i Playoffs, le ...

Martedi 22 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : DolceromaCommedia grottesca con Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi di Fabio Resinaro. Un aspirante scrittore riceve da un produttore Cinematografico la proposta che puo' cambiargli la vita. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Downsizing - Vivere alla grandeNella Norvegia a tutta sostenibilita', uno scienziato trova la soluzione per risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri umani. Soltanto cosi' l'umanita' ...

Valorose - una produzione originale Sky Arte con Serena Dandini : Una donna, una storia, una rosa. Pensando al mondo come un grande giardino nasce Valorose il programma ideato e condotto da Serena Dandini al via da venerdì 18 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) che vuole raccontare la storie di tante donne, famose e sconosciute, spesso perseguitate e a volte dimenticate dai libri di storia che con il loro contributo umano, intellettuale, sociale e artistico hanno...

Valorose - Serena Dandini nel prime time di Sky Arte dal 18 ottobre : Un programma inedito per raccontare storie di donne che hanno cambiato la nostra cultura e lasciato un segno nella storia del genere: è arrivato il momento di Valorose, ideato e condotto da Serena Dandini, al via domani sera, venerdì 18 ottobre 2019, alle 21.15 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky).prosegui la letturaValorose, Serena Dandini nel prime time di Sky Arte dal 18 ottobre pubblicato su TVBlog.it 17 ottobre 2019 17:00.

“Booktour. Storie di libri e librai” - su Sky Arte il doc alla scoperta delle librerie italiane : "Booktour. Storie di libri e librai" è un road movie che racconta l'Italia dalla prospettiva delle sue librerie più belle. Da Matera a San Daniele del Friuli, passando per Pietrasanta, lo scrittore Luca di Fulvio e la libraia Cristina Di Canio raccontano in un programma su Sky Arte i veri influencer culturali: i librai.Continua a leggere

Martedi 15 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie2029. Leo Davidson, uno dei componenti umani dell'equipaggio, viene risucchiato in un vortice spazio-temporale e finisce con il precipitare con la sua navicella su un pianeta in cui le scimmie parlano e dominano gli uomini che sono in loro totale balia. Viene catturato. Le sue sole speranze risiedono nella simpatia che la scienziata Ari ha per i sottomessi. Davidson si mette cosi' a capo di un gruppo ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League : su Sky martedì 22 ottobre alle 21 : 00 : La Juventus ospiterà la Lokomotiv Mosca nella 3ª giornata della fase a gironi della Champions League. La situazione nel Gruppo D vede i bianconeri al comando della classifica con quattro punti, gli stessi dell’Atletico Madrid. Ad una lunghezza di distanza ci sono proprio i russi, mentre chiude con 0 punti il Bayer Leverkusen. Il match dell’Allianz Stadium di Torino verrà disputato alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre 2019. La diretta tv sarà ...

Martedi 8 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Sicario Un'imboscata dell'FBI rivela molto piu' di quanto era previsto: lo spettacolo orripilante di decine di cadaveri nascosti nei muri e con la testa sigillata in sacchetti di plastica. Per allargare la squadra che va a caccia dei mandanti di quel massacro la CIA arruola Kate, la giovane agente dell'FBI che ha partecipato...

Martedi 1 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Upgrade Action fantascientifico con Logan Marshall-Green. Rimasto paralizzato dopo un'aggressione in cui ha perso la moglie, Grey si fa impiantare un chip sperimentale per vendicarsi.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Le stelle non si spengono a LiverpoolLove story con Annette Bening e Jamie Bell. Londra, anni 70: la matura star Gloria Grahame intraprende una relazione con Peter Turner, un aspirante attore molto piu' giovane di lei. (SKY ...

Trump - New York Times : “Pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte su ZelenSky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Secondo quanto riportato dal New York Times Donald Trump avrebbe insistito con il premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica perché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La ...

Trump - “pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte sulla chiamata a ZelenSky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Il New York Times scrive che Donald Trump ha insistito col premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica affinché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La Casa Bianca, scrive ...

Sky ’spegne’ cinque canali da martedì 1° ottobre : Boris - Fox Comedy Fine delle trasmissioni per cinque canali Sky. A partire da martedì 1° ottobre, la piattaforma televisiva italiana a pagamento dovrà infatti fare a meno di alcuni capisaldi della sua offerta a causa delle cessazioni delle licenze in essere. La notizia è arrivata agli abbonati attraverso una comunicazione. Nello specifico, i canali che verranno chiusi sono Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People – gestiti da Fox ...

