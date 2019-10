Sicilia : stop al precariato ai Consorzi bonifica - stabilizzati 34 ex lsu : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – Fine del precariato al Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale. Sono stati stabilizzati, dopo quasi 30 anni, i 34 lavoratori ex lsu in servizio presso i Consorzi accorpati di bonifica di Agrigento, Caltanissetta e Gela. Oggi la firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato alla presenza del commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale Carlo Turriciano e del ...

Sicilia : Arancio (Pd) - ‘con emendamento Asu stop a pagina precari p.a.’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo finalmente messo la parola fine alla vicenda dei precari della pubblica amministrazione. Il voto positivo dell’Ars all’emendamento che avvia le procedure di stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è il segno dell’attenzione della politica al mondo del lavoro”. Così il deputato del Pd all’Ars Giuseppe Arancio esprime soddisfazione per ...

Sicilia : Arancio (Pd) - ‘con emendamento Asu stop a pagina precari p.a.’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo finalmente messo la parola fine alla vicenda dei precari della pubblica amministrazione. Il voto positivo dell’Ars all’emendamento che avvia le procedure di stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è il segno dell’attenzione della politica al mondo del lavoro”. Così il deputato del Pd all’Ars Giuseppe Arancio esprime soddisfazione ...

Sicilia : stop a voli Vueling per Roma - M5S ‘governo garantisca continuità territoriale’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “Da quando il governo Musumeci è in carica abbiamo sentito parlare tanto di continuità territoriale, compagnie aeree tutte Siciliane, tavoli tecnici e politiche per ridurre i costi per chi parte e per chi arriva in Sicilia. Alla prova dei fatti però nulla è cambiato e a subire le conseguenze di questo immobilismo saranno, ancora una volta, i Siciliani”. Così la deputata del M5S all’Ars ...

Trivelle - la Sicilia autorizza tre pozzi esplorativi in Val di Noto dribblando lo stop nazionale. Sindaci pronti a fare ricorso : I Sindaci Siciliani annunciano battaglia contro la compagnia petrolifera texana Panther Oil che ci riprova in Val di Noto, l’area che con le sue spiagge incantevoli, i borghi marinari e i siti archeologici e il suo barocco è riconosciuta tra i siti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E se il decreto semplificazioni (legge 12/2019) ha sospeso in tutta Italia i permessi di ricerca e i procedimenti per le relative istanze, con due decreti ...

L’onorevole con casa abusiva che vuole lo stop ai vincoli di edificazione in spiaggia in Sicilia : Il deputato della Regione Siciliana Carmelo Pullara ha lanciato la sua ennesima campagna contro i vincoli di edificazione in Sicilia, proponendo la modifica all'attuale divieto di edificare entro i 50 metri dalla battigia. "A Santorini e nelle Cinque ci son ville sul mare, da noi la legge ostacola lo sviluppo turistico sulla costa" ha spiegato Pullara.Continua a leggere

Sicilia - escherichia coli oltre i limiti : stop ai bagni ad Aci Castello : stop ai bagni ad Aci Castello a causa della presenza di escherichia coli. Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione nel tratto di mare antistante l’isola Lachea Sud. Il provvedimento è stato adottato dopo la comunicazione dell’Asp di Catania che analisi a campione hanno evidenziato la presenza di valori di escherichia coli eccedenti i limiti consentiti dalla norma. Il divieto ...

Sicilia : Regione - 'Zes - lunedì stop a domande assegnazione aree' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Comuni Siciliani hanno ancora pochi giorni a disposizione per presentare la domanda per chiedere l’inserimento del proprio territorio in una delle due Zes, le Zone economiche speciali istituite dal governo Musumeci. Il termine per le istanze - che devono essere indirizz